Belgique : Le gouvernement reporte sa décision sur les aides énergétiques, les tensions montent

Le gouvernement belge reporte à la semaine prochaine sa décision concernant les mesures d'aide pour alléger le fardeau des prix de l'énergie sur les citoyens. Des divergences entre partis de la coalition, notamment entre le MR et la N-VA, freinent un accord rapide. L'incertitude plane quant à la nature et à la portée des futures aides.

La crise énergétique, exacerbée par le conflit en cours, continue de peser lourdement sur les finances des ménages depuis plusieurs semaines. Face à cette situation préoccupante, une réunion restreinte du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi matin avec l'objectif principal de définir des mesures d'aide destinées à soulager le portefeuille des citoyens. Cependant, à l'issue de ces discussions, le gouvernement a annoncé le report de sa décision à la semaine prochaine.

La justification officielle avancée par l'exécutif réside dans la nécessité d'un temps de réflexion supplémentaire pour assurer une mise en œuvre concrète et efficace des dispositifs d'aide envisagés. Cette tergiversation n'a pas manqué de susciter des réactions, notamment de la part de Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement réformateur (MR), un parti qui s'est activement positionné en faveur de ces aides. Sur la plateforme X, il a exprimé son mécontentement, affirmant que l'objectif de certains était simplement de gagner du temps. Il a souligné que si se présenter comme un gardien du budget est louable, la véritable preuve de responsabilité réside dans sa gestion effective, une démarche qu'il attribue au MR.

L'optimisme était déjà limité dès le début de la matinée de vendredi, étant donné les divergences persistantes entre deux partis pourtant relativement proches au sein de la coalition : le MR et la Nouvelle Alliance flamande (N-VA) du Premier ministre Bart De Wever. Ce dernier s'est montré particulièrement inflexible, écartant d'emblée l'idée d'activer le mécanisme du cliquet inversé et de déployer des mesures d'aide généralisées, arguant qu'il « n'y a pas d'argent ». De ce fait, la N-VA se retrouve isolée au sein du gouvernement sur cette question épineuse.

Le Premier ministre ne trouverait un soutien que dans les rangs des chrétiens-démocrates flamands, le CD&V, et plus particulièrement du ministre du Budget, Vincent Van Peteghem. À l'instar de Bart De Wever, ce dernier adopte une posture de temporisation et prône une gestion budgétaire prudente. Notre journaliste Mathieu Col a rapporté ce vendredi midi que les réunions préparatoires qui se sont déroulées le jeudi entre les différents cabinets n'avaient pas permis d'avancer suffisamment pour garantir un accord ce vendredi.

Le manque de projections budgétaires claires et suffisamment fiables serait la principale pierre d'achoppement. Ces projections sont jugées indispensables pour prendre des décisions d'engagement financier sans compromettre l'équilibre du budget de l'État. Par ailleurs, des discussions auraient également eu lieu ces dernières heures concernant la possibilité d'élargir le public bénéficiaire des aides, par exemple, par une augmentation des indemnités kilométriques.

L'ensemble de ces éléments témoigne d'une activité intense autour de ce dossier, qui semble mobiliser une part considérable de l'énergie gouvernementale et générer des tensions non négligeables. La question centrale demeure : les aides seront-elles ciblées ou généralisées ? La décision sera-t-elle finalement prise ? Du côté du ministre de l'Énergie, Mathieu Bihet, on a affiché une position résolue. Il a déclaré qu'il ne convenait pas de mener des discussions informelles avant les délibérations officielles du Conseil des ministres. Il a réitéré sa confiance dans la capacité du gouvernement à adopter des mesures de soutien, tout en précisant que cette déclaration constituait sa seule intervention sur le sujet pour le moment.





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