Belgique : le gouvernement valide un plan d'urgence pour la sécurité énergétique

Le gouvernement belge a validé un plan d'urgence pour renforcer la sécurité énergétique du pays face aux risques de rupture de l'approvisionnement en pétrole. Le plan transpose partiellement une directive européenne qui impose aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Le gouvernement belge a validé un plan d'urgence pour renforcer la sécurité énergétique du pays face aux risques de rupture de l' approvisionnement en pétrole . Le plan transpose partiellement une directive européenne qui impose aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Le ministre de l'Énergie, Mathieu Bihet, a expliqué que ce plan d'urgence est destiné à renforcer la résilience énergétique de la Belgique et à protéger les ménages, les entreprises et les services essentiels en cas de perturbations. Le plan n'est pas directement lié à la guerre en Iran, mais vise à établir une organisation claire de la gestion de crise, une coordination entre les différentes autorités et une série de mesures garantissant la continuité de l'approvisionnement.

Le ministre demande par ailleurs au secteur pétrolier d'effectuer un rapportage de la situation trois fois par semaine. La Belgique dispose pour l'instant d'une réserve de 96 jours, ce qui la place parmi les premières portes d'entrée du pétrole en Europe. Le ministre a tenu à rassurer les citoyens en indiquant que malgré les tensions sur le marché international, la Belgique dispose d'une capacité de raffinage et est donc en mesure de répondre aux besoins énergétiques du pays





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Belgique Sécurité Énergétique Plan D'urgence Approvisionnement En Pétrole Directive Européenne

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