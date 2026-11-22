Ludivine Dedonder affirme que le Parti socialiste est prêt à participer à de nouvelles élections fédérales en Belgique, tout en soulignant le rôle incontournable de la N-VA dans la scène politique actuelle.

Ludivine Dedonder, députée fédérale du Parti socialiste belge, s'est exprimée avec clarté sur la possibilité de nouvelles élections nationales lors de sa participation à l'émission Face à Buxant ce dimanche. La politicienne a confirmé que son parti, bien qu'il ne recherche pas activement ce scrutin, reste absolument prêt à y participer si la situation politique actuelle venait à s'effondrer définitivement.

Préparation électorale du Parti Socialiste

Le Parti Socialiste, dirigé par Paul Magnette, a fait savoir qu'il ne demandait pas de nouvelles élections, soulignant un blocage actuel imputé au parti Vooruit. Cependant, la députée Ludivine Dedonder a insisté sur la préparation militaire et politique de son camp en cas de retour aux urnes. Elle a déclaré que les socialistes étaient prêts, indiquant que le rapport de forces lors de ces futures élections déterminerait leur position et leurs alliances potentielles.

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Relations avec la N-VA et Bart De Wever

Le président du Parti Socialiste, Paul Magnette, a laissé entendre qu'une porte restait ouverte pour d'éventuelles discussions avec la N-VA, le parti d'extrême droite dirigé par le Premier ministre Bart De Wever. Néanmoins, Ludivine Dedonder a fermement tempéré cette ouverture, précisant que le Parti Socialiste refuserait catégoriquement de devenir la cinquième roue du carrosse dans un gouvernement déjà en crise ou de servir simplement à donner une majorité à un exécutif moribond.

La députée a également rappelé que le Parti Socialiste n'a pas l'intention de faire l'appoint politique pour des partis qui ne partagent pas leurs valeurs fondamentales. Elle a réaffirmé les propos de Paul Magnette selon lesquels le Parti Socialiste attendait des solutions concrètes au niveau fédéral. En cas d'élections, c'est la dynamique politique réelle qui guiderait leurs décisions, sans préjuger d'une alliance automatique avec la N-VA.

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Incontournabilité politique de la N-VA

Malgré leurs divergences idéologiques profondes, Ludivine Dedonder a reconnu que la N-VA ne pouvait plus être exclue du paysage politique belge actuel. Elle a noté que bien que le Parti Socialiste et la N-VA ne portent pas le même projet de société et divergent fortement sur le plan socio-économique, le parti de Bart De Wever demeure une force politique incontournable. Les derniers sondages confirmeraient d'ailleurs cette pérennité électorale pour la N-VA.

La députée socialiste a expliqué que pour que le Parti Socialiste puisse prendre ses responsabilités et imposer ses priorités nationales, il devait maintenir une force politique suffisante. Cette stratégie visait à contrebalancer l'influence de la N-VA et à s'assurer que les positions sociales du Parti Socialiste ne soient pas marginalisées dans les futures coalitions potentielles ou les débats législatifs.

Contexte budgétaire et tensions gouvernementales

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de tensions budgétaires importantes, le Parti Socialiste ayant annoncé un plan pour trouver dix-huit milliards d'euros, qualifié de révolution fiscale par certains observateurs. La députée a également abordé les récentes tensions au sein de la majorité, notamment les critiques de Sammy Mahdi envers les interventions de Frank Vandenbroucke dans les médias durant les négociations budgétaires complexes.

La situation politique reste tendue, avec la possibilité d'un nouveau kern convoqué par le Premier ministre Bart De Wever pour tenter de sauver le gouvernement. Des manifestations nationales sont prévues pour le 23 novembre à Bruxelles, réunissant syndicats et citoyens pour dénoncer les mesures du gouvernement fédéral, alors que des perturbations affectent déjà les transports et l'espace aérien en Belgique.