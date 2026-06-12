Belgique : le système judiciaire face au risque d'une affaire Lyhanna

L'affaire Lyhanna en France interroge sur la capacité du système judiciaire belge à traiter les signalements d'agressions sexuelles sur mineurs. Avec 40% des dossiers classés sans suite et une charge de travail croissante, les magistrats alertent sur les risques de récidive et demandent des moyens supplémentaires.

L'affaire Lyhanna, qui a profondément marqué la France, a mis en lumière les graves lacunes du système judiciaire face aux signalements d'agressions sexuelles sur mineurs.

Plusieurs plaintes avaient été déposées contre le principal suspect, mais l'absence de moyens suffisants a conduit à un classement sans suite, permettant au mis en cause de rester en liberté jusqu'au drame. Cette situation soulève une question cruciale : un tel scénario pourrait-il se reproduire en Belgique ?

Le pays fait face à une augmentation significative des signalements de violences sexuelles, avec près de 8 000 dossiers ouverts en 2016 contre plus de 12 000 en 2025, soit une hausse de 50%. Pourtant, 40% de ces affaires sont classées sans suite, souvent faute d'éléments matériels. Les agressions sexuelles, commises dans l'intimité, sont particulièrement difficiles à prouver sans témoins, preuves ADN ou téléphoniques, laissant le parquet démuni face à une parole contre parole.

Des témoignages de victimes, comme celui de Sylvie, dénoncent le manque de suivi des plaintes et l'inaction des autorités jusqu'au drame. Les magistrats, conscients des risques, alertent sur le nombre insuffisant de personnel par rapport à la charge de travail. Isabelle Collard, juge et présidente de l'Union professionnelle de la magistrature, explique que malgré l'engagement des acteurs judiciaires, le manque chronique de moyens rend possible une affaire similaire à celle de Lyhanna en Belgique.

Des manifestations réclament des ressources accrues pour la justice, alors que les parquets peinent à traiter l'explosion des dossiers de violences intrafamiliales et sexuelles, pourtant considérées comme prioritaires. Ce contexte crée un climat d'impunité potentiellement dangereux, où des prédateurs peuvent réitérer leurs actes en l'absence d'enquête approfondie. Les autorités judiciaires oscillent entre volontarisme et désarroi face à une machine judiciaire saturée, laissant des victimes dans l'attente d'une justice qui spesso n'arrive pas.

La Belgique, comme la France, doit s'interroger sur l'efficacité de sa réponse pénale face à ces crimes complexes, où la protection des mineurs est en jeu. Le sort des enfants victimes et la prévention des récidives dépendent en grande partie de la capacité du système à agir en amont des drames.

Les experts insistent sur la nécessité de renforcer les moyens d'investigation, la formation des enquêteurs et le suivi psychologique des victimes pour espérer inverser la courbe des classements sans suite. En l'absence de réformes structurelles, le risque de voir éclore une nouvelle affaire Lyhanna sur le sol belge demeure malheureusement élevé





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