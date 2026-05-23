Belgique : les duels de finalistes pour la championnats de hockey et les révélations sur investigations contre Patrick Bruel

L'article détaille deux affaires à la Une en Belgique : les matchs en finale des championnats de hockey entre Les Watducks et Braxgata et les enquêtes contre la attitude de Patrick Bruel.

Les Watducks et le Braxgata nous ont offert un match typique d'une finale des championnats de Belgique de hockey. Score final ? 1-1. Le Watducks ouvrait le score dès la 3ème minute, sur un penalty-corner de la partie.

Trop tendre, le Braxgata ne parvenait que difficilement à alerter son adversaire. On sentait ensuite les deux équipes déterminées à ne prendre aucun risque, ce qui est aussi compréhensible à 24 heures de la finale. Mais à 5 minutes du terme, le Braxgata sauvait son match en égalisant. Rendez-vous est donc pris demain, sur un coup de 20h30, pour la manche décisive.

Audrey, primée au Festival de Cannes, n'est pas sûre d'avoir sa classe à la rentrée : « Je me sens vraiment brisée ». Virginie Efira, primée au Festival de Cannes, reçoit la Palme de la « pire actrice » par un célèbre quotidien français. Un homme est activement recherché par la police pour avoir indecemment भावé devant des femmes dans les parcs de Bruxelles. Nathalie Marquay-Pernaut, l'ex de Patrick Bruel, se confie sur l'affaire entourant le chanteur français.

Avec le retour des beaux jours, les barbecues font leur grand retour dans les jardins belges. Mais cette année, les amateurs doivent composer avec une hausse des prix. Reportage d'Océane Vermeiren, Ophélie Wagnon et Charline Peeters. Emmanuel Macchia et Valentin Campagne remportent le prix d'interprétation masculine pour leur rôle dans « Coward ».

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