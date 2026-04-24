Belgique : Les médecins généralistes peuvent désormais envoyer des informations médicales à leurs patients par voie numérique

Un nouvel outil numérique permet aux médecins généralistes belges de transmettre des informations médicales personnalisées à leurs patients après une consultation, améliorant ainsi la compréhension et le suivi des soins.

Les médecins généralistes belges disposent désormais d'un nouvel outil numérique pour améliorer la communication avec leurs patients et optimiser le suivi des soins. Cette innovation permet la transmission sécurisée d'informations médicales personnalisées aux patients immédiatement après une consultation, via la plateforme Helena , une boîte aux lettres numérique sécurisée.

L'objectif principal est de pallier le problème fréquent de l'oubli des informations importantes communiquées par le médecin, un phénomène constaté chez plus de la moitié des patients dès leur sortie du cabinet médical. En fournissant un résumé clair et accessible des explications données, ce dispositif vise à renforcer l'autonomie du patient dans la gestion de sa santé et à réduire la nécessité de consultations supplémentaires pour des clarifications.

Ce projet novateur est le résultat d'une collaboration fructueuse entre le Centre Belge pour l’Evidence-Based Medicine (Cebam) et l’organisation Gezondheid en Wetenschap, bénéficiant du soutien financier et logistique de la Fondation Roi Baudouin, des pouvoirs publics et de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (Inami). La base de données qui alimente cet outil est particulièrement exhaustive, couvrant près de mille affections différentes, représentant ainsi la grande majorité des motifs de consultation en médecine générale.

L'intégration de cet outil au logiciel CareConnect permet aux médecins de sélectionner rapidement et facilement les informations pertinentes pour chaque patient, après avoir posé un diagnostic précis. Cette simplicité d'utilisation est cruciale pour encourager l'adoption de l'outil par un maximum de médecins. L'accès à des informations fiables et validées par des experts est un avantage considérable pour les patients, qui peuvent ainsi éviter de se fier à des sources d'information douteuses ou erronées disponibles en ligne.

L'initiative est accueillie favorablement par Domus Medica, l'association flamande des médecins généralistes, bien que sa présidente, Maaike Van Overloop, souligne certaines limites potentielles. Elle met en avant le fait qu'environ la moitié des médecins généralistes ne sont pas encore utilisateurs de CareConnect, ce qui pourrait freiner l'adoption généralisée de l'outil. Il est donc essentiel que cette fonctionnalité soit rapidement intégrée à l'ensemble des logiciels de gestion de cabinet médical afin de maximiser son impact.

De plus, Domus Medica insiste sur la nécessité d'une évaluation rigoureuse de l'efficacité de l'outil à long terme, afin de mesurer son réel bénéfice pour les patients et les médecins. Patrik Vankrunkelsven, directeur du Cebam, souligne que l'outil ne se substitue pas à la consultation médicale, mais la complète en offrant un support d'information supplémentaire.

Il espère que cette meilleure information des patients contribuera à alléger la pression sur les soins de première ligne, en réduisant les demandes de consultations inutiles et en favorisant une meilleure gestion des maladies chroniques. L'avenir de cette initiative dépendra de sa capacité à s'intégrer harmonieusement dans la pratique quotidienne des médecins et à répondre aux besoins spécifiques des patients





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Santé Numérique Médecins Généralistes Information Patient Helena Careconnect Cebam Inami

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crise énergétique : l'inquiétude grandit chez les travailleurs indépendants et les petites entreprisesLa hausse continue des prix de l'énergie pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des Belges, en particulier pour les travailleurs indépendants et les petites entreprises qui estiment que les aides gouvernementales sont insuffisantes.

Read more »

Vols à l'étalage en forte hausse en Belgique : les commerçants réclament des solutionsUne augmentation significative des vols à l'étalage est constatée en Belgique, avec des pertes importantes pour les commerçants. Le SNI propose un système de forfait fixe pour dissuader les voleurs et compenser les pertes.

Read more »

Mission ministérielle belge au Canada : Renforcer les liens et attirer les étudiantsUne délégation belge, composée des ministres-présidents de la Wallonie et de la FWB, est en mission au Canada pour consolider les partenariats existants et explorer de nouvelles opportunités, notamment dans l'enseignement supérieur. Le Québec souhaite attirer davantage d'étudiants internationaux, en particulier francophones, et clarifier sa position suite à des débats sur l'immigration.

Read more »

Aldi veut ouvrir les dimanches : les syndicats claquent la porte d'une réunion, des magasins ferment'Aldi nous a indiqué que les chiffres ne sont pas bons et qu'il faut réagir à la volonté de la concurrence d'ouvrir les...

Read more »

Jeunes conducteurs : un mort toutes les deux semaines sur les routes wallonnesLa voiture reste de loin le mode de transport le plus risqué pour les jeunes, ils sont nettement plus exposés aux...

Read more »

Belgique : Interdiction à vie du territoire pour les terroristes et personnes radicaliséesLa Chambre a approuvé une loi permettant d'interdire définitivement l'entrée en Belgique aux individus fichés par l'Ocam pour terrorisme ou radicalisation. Cette mesure renforce la sécurité nationale en comblant une lacune juridique existante.

Read more »