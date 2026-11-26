Les négociations sur l'indexation en Belgique stagnent. Conner Rousseau exige un accord préalable des partenaires sociaux pour valider les 400 millions d'euros de réformes budgétaires.

Les négociations budgétaires en Belgique traversent une phase critique en raison d'un désaccord fondamental concernant la réforme de l'indexation des salaires. Conner Rousseau, président du parti Vooruit, a établi une condition sine qua non pour reprendre les discussions sérieuses : l'absence de toucher au mécanisme d'indexation actuel en l'état, ou du moins, un accord préalable des partenaires sociaux. Cette position ferme a gelé les progrès attendus dans le cadre du rehaussement de la feuille de route gouvernementale.

Le blocage politique de l'indexation

Conner Rousseau a clairement indiqué que son parti ne soutiendra aucune réforme de l'indexation qui ne serait pas consensuelle au sein des partenaires sociaux. Le gouvernement espère trouver 400 millions d'euros supplémentaires dans la table des matières pour équilibrer les comptes, mais Vooruit refuse de valider ces chiffres sans garanties solides sur le devenir des salaires. Cette demande s'inscrit dans une logique de protection des travailleurs contre l'érosion du pouvoir d'achat.

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Le parti socialiste ne voit aucune marge de manœuvre si les autres partis politiques, notamment la N-VA, tentent d'imposer des changements unilatéraux. Pour Rousseau, toute modification doit émaner des négociations collectives. Ce blocage crée une incertitude majeure pour l'ensemble du processus de rehaussement du plan de stabilité, laissant le gouvernement dans l'impasse pour financer ses engagements. La position de Vooruit est perçue comme une ligne rouge infranchissable par les observateurs politiques.

Les alternatives techniques et financières

En dehors de l'indexation traditionnelle, plusieurs mécanismes ont été envisagés pour générer des économies ou ajuster les coûts. La loi sur la norme salariale de 1996 limite les augmentations de salaire au-dessus de l'index à la moyenne des pays voisins. Une réforme pourrait assouplir ce double système, permettant des indexations plus lentes dans les secteurs en difficulté et plus rapides dans les secteurs porteurs. Cette approche vise à responsabiliser les employeurs tout en maintenant le pouvoir d'achat.

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Une autre proposition circule au sein du Groupe des Dix, concernant un " arrêt d'urgence " en cas de pic inflationniste soudain. L'objectif serait d'éviter une explosion des coûts salariaux dans un contexte de crise. Cependant, les sources proches des négociations estiment que l'économie attendue de 400 millions d'euros repose sur de simples hypothèses. Il est actuellement difficile de déterminer comment ces fonds seraient exactement générés dans le modèle économique proposé par le gouvernement.

L'initiative de la N-VA et les réactions

La N-VA propose de calculer l'indexation des prix de l'énergie sur base des douze derniers mois plutôt que des quatre derniers mois. Cette méthode, soutenue par le parti au pouvoir, vise à lisser les fluctuations brutales et à réduire l'inégalité de traitement entre les différentes catégories de revenus. Selon cette logique, les dépenses publiques seraient mieux protégées lors des pics d'inflation, stabilisant ainsi les comptes de l'État sur le long terme.

Cependant, cette mesure a provoqué une vive opposition chez Vooruit. Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre, a expressément rejeté l'idée d'une telle réforme unilatérale. Le parti socialiste craint que ce changement de méthode ne retarde considérablement l'application des revalorisations salariales. Pour les syndicats, cela revient à geler le pouvoir d'achat dans des conditions difficiles, surtout après l'introduction de la taxe sur les centimes qui a déjà suscité des tensions. Les calculs internes de Vooruit montrent que l'effet pourrait être comparable à une baisse réelle des revenus.

Les perspectives pour la suite des négociations

La marge de manœuvre pour les négociateurs semble extrêmement réduite à ce stade. Conner Rousseau maintient que tout accord sur l'indexation doit être validé par les partenaires sociaux avant d'être intégré dans la table des matières budgétaire. Tout autre compromis semble tabou pour son mouvement politique. Cette rigidité laisse peu d'espoir d'une avancée rapide dans les jours à venir.

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Néanmoins, certains partis gouvernementaux expriment une prudence optimiste, estimant que les positions ne sont pas totalement irréconciliables. Ils espèrent qu'une marge de négociation existe toujours, malgré la fermeté affichée par Vooruit. La suite dépendra de la capacité du gouvernement à convaincre les partenaires sociaux de proposer une réforme qui satisfasse à la fois les exigences de rigueur budgétaire et la protection sociale. Sans un consensus clair, le processus de rehaussement risque de connaître de nouveaux retards significatifs.