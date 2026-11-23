La Belgique lance trois nouvelles obligations d'État avec des rendements nets atteignant 2,87 %. Cette hausse reflète la crise politique et l'absence de budget, selon les experts financiers.

Les investisseurs particuliers peuvent désormais souscrire à trois nouvelles obligations d'État belges, offertes avec des rendements nets significativement plus élevés que lors des précédentes émissions. Le rendement net pour une obligation d'un an s'établit à 2,065 %, tandis que celui de cinq ans atteint 2,52 % et celui de dix ans se chiffre à 2,87 %. Cette offre marque une rupture avec la pratique récente de la Belgique, qui proposait habituellement deux échéances différentes à chaque émission.

Pourquoi la Belgique augmente ses taux d'intérêt

Ces taux bruts, qui correspondent à 2,95 % pour un an, 3,6 % pour cinq ans et 4,1 % pour dix ans, subissent une retenue à la source de 30 %, ce qui explique les différences avec les chiffres nets affichés aux épargnants. Selon l'expert financier Michaël Van Droogenbroeck, cité par VRT NWS, cette hausse des rendements est directement liée aux exigences des marchés financiers. Ces derniers demandent des intérêts plus élevés pour prêter de l'argent au pays, principalement en raison de l'absence actuelle de budget et de la crise politique qui frappe la nation.

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Objectif de l'Agence de la Dette dans cette stratégie

L'Agence fédérale de la Dette (FDS) utilise cette émission pour envoyer un signal clair aux marchés financiers internationaux. En offrant des rendements compétitifs, l'État belge souhaite démontrer qu'il dispose d'une vaste réserve de liquidités auprès des épargnants nationaux, utilisables si nécessaire pour stabiliser les finances publiques. Cette approche vise à rassurer les créanciers externes sur la capacité du pays à honorer ses engagements grâce à son marché intérieur solide.

Comparaison historique et pouvoir d'achat des citoyens

Cette nouvelle émission constitue le deuxième meilleur résultat jamais enregistré pour les obligations d'État belges auprès du grand public. À titre de comparaison, la précédente émission record avait offert un rendement net de 1,93 % sur un an. Cependant, l'expert Michaël Van Droogenbroeck met en garde sur l'attrait réel de ces placements. Il rappelle que le coût de la vie a augmenté de 5 %, ce qui signifie qu'un rendement de 2 % ne constitue pas une protection optimale contre l'érosion du pouvoir d'achat des citoyens belges.

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Calendrier précis et modalités de souscription

LesBelges souhaitant investir via leur banque ou leur institution financière disposent d'un délai court pour placer leurs fonds. La souscription s'étend de mercredi jusqu'au 3 décembre inclus. Pour ceux qui préfèrent utiliser la plateforme numérique, le site web de l'Agence fédérale de la Dette ferme ses portes au plus tard le 2 décembre, également à minuit. Ce calendrier serré reflète la dynamique rapide du marché actuel et la nécessité pour l'État de capter les liquidités avant toute évolution politique supplémentaire.

Les obligations d'État restent un instrument de prêt classique où l'État emprunte une somme fixe pour une durée prédéfinie. Les détenteurs reçoivent des intérêts annuels et récupèrent leur capital à l'échéance. Avec cette nouvelle offre, la Belgique tente de stabiliser sa dette tout en naviguant dans une incertitude politique persistante, offrant aux épargnants des options rémunérées mais dans un contexte économique délicat.