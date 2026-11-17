Qualifiés pour les quarts de finale, les Diables Rouges ont marqué des points. Analyse des performances positives et des pertes de repères.

Les Diables Rouges ont définitivement clos leur campagne de phase de groupes de la Ligue des Nations. La sélection belge a décroché sa qualification pour les quarts de finale du tournoi en remportant deux victoires consécutives cruciales. Ces succès contre la Turquie et contre l'Italie ont permis à l'équipe de sécuriser sa place au classement. Cette trêve internationale a ainsi offert un bilan positif au groupe belge.

Performances des vainqueurs et confirmations

Le bilan individuel de cette période internationale est globalement positif. Il est plus aisé de distinguer les joueurs en réussite que ceux en difficulté. Les performances des joueurs ont marqué les esprits lors de ces deux rencontres decisives.

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Marouane Fellaini est apparu comme un grand gagnant lors de cette séquence. Il a prouvé qu'il restait l'une des meilleures cartes offensives de la sélection. Malgré une douleur à la cheville, il a montré qu'il était vif et précis. Son engagement a inspiré ses coéquipiers tout au long des matchs.

Wout Faes a également confirmé sa solidité au sein de la défense belge. Il s'est installé confortablement dans le onze titulaire. Sa régularité et sa présence ont rassuré l'arrière-garde des Diables Rouges. Il continue de se fixer comme un pilier incontournable.

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Dans les buts, le gardien de Manchester United a gagné des points précieux. Il a effectué des arrêts majeurs face à la Turquie. Contre l'Italie, il a réalisé une double parade en début de match. Il a ensuite bloqué un penalty décisif en fin de rencontre. Cette performance a valu sa célébration par l'ensemble du groupe.

Le meneur de jeu a également été brillant sur le plan du leadership. Il a démontré une puissance de jeu exceptionnelle. Son impact sur les deux matchs a été décisif pour la structure offensive. Il confirme son statut de figure centrale de l'équipe nationale.

Acteurs en perte de repères

Tous les joueurs n'ont pas eu les mêmes opportunités ou résultats. Certains ont perdu du terrain dans la hiérarchie sans commettre d'erreurs majeures. La concurrence est féroce pour chaque poste au sein des Diables Rouges.

Kevin N'Kulu n'est pas parvenu à s'imposer comme une solution de rechange viable. Il doit encore trouver la manière de convaincre la direction technique. La présence de Raskin et de Lavia le maintient sur le banc. Il doit faire preuve de patience et de constance.

Jonathan David a probablement souffert de la confirmation de Jérémy Doku. L'ailier du PSG avait séduit lors du mois d'octobre dernier. Il n'a toutefois pas su trouver sa place face à un Doku en état de grâce. Il devra attendre encore du temps pour dépasser son concurrent sur l'aile gauche.

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La situation de Timmy Simons est également à analyser avec prudence. Il était pressenti pour jouer sur l'un des deux matchs importants. Maxim De Cuyper a finalement pris sa place sur le terrain. Le sélectionneur Mark Van Bommel n'a pas bousculé ses plans tactiques. Timmy Simons devra travailler dur pour revenir dans les bonnes grâces.

Jérémy Doku n'a rien à se reprocher personnellement. Il a simplement confirmé qu'il se situait au-dessus dans la hiérarchie. Sa forme actuelle lui permet de dominer la concurrence. Ses comparses doivent s'adapter à cette nouvelle réalité.

Prochains défis et tirage au sort

La Belgique aborde maintenant la phase à élimination directe avec confiance. Ils devront affronter un adversaire de taille lors des quarts de finale. Le tirage au sort est prévu pour vendredi 20 novembre.

Les Diables Rouges sont deuxièmes de leur groupe derrière la France. Ils pourraient croiser la route de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Portugal ou du Danemark. Ces équipes représentent des obstacles de haut niveau. La préparation devra être rigoureuse pour ces prochains matchs.

Le staff technique continuera d'évaluer la forme de chaque joueur. La qualification est acquise, mais les objectifs restent élevés. Les prochaines rencontres détermineront la suite de l'aventure pour la Belgique.