Belgique - Luxembourg - Écosse : Les dernières infos sur la qualification pour le Mondial

La Belgique, l'Ecosse et le Luxembourg se disputent la qualification pour le Mondial. La Belgique a fait un seul changement en défense. Les Red Flames sont deuxièmes au classement, derrière l'Ecosse, qui a une meilleure différence de buts. Israël occupe la troisième place. La Belgique dispute le deuxième niveau (division B) des qualifications. Le top 3 de chaque groupe de cette division B se qualifie pour les barrages. Il faudra passer deux tours de barrages pour décrocher un ticket pour le Mondial.

Un seul changement, en défense, est intervenu par rapport à la dernière campagne qui a vu les Belges partager avec l' Ecosse le mois dernier (1-1 à Edimbourg et 0-0 à Louvain) dans le groupe 4 de la Ligue B des Nations.

La Belgique doit affronter le Luxembourg le 5 juin (20h30) à Louvain et se déplacer au Grand-Duché le 9 à 19h00 à Esch-Sur-Alzette. Les Red Flames (8 points) sont deuxièmes au classement derrière l'Ecosse (8 points également), qui possède une meilleure différence de buts (+ 12 contre +8). Israël occupe la troisième place (6 points). La Belgique et l'Ecosse sont déjà assurées de disputer les barrages, le Luxembourg étant bloqué à 0.

La Belgique dispute le deuxième niveau (division B) des qualifications. Le top 3 de chaque groupe de cette division B se qualifie pour les barrages. Il faudra passer deux tours de barrages pour décrocher un ticket pour le Mondial.

Gardiennes (3) : Nicky Evrard (PSV), Diede Lemey (Twente), Lowiese Seynhaeve (OHL) Défenseures (9) : Janice Cayman (PSV), Isabelle Iliano (Club YLA), Saar Janssen (OHL), Jill Janssens (Hoffenheim), Sari Kees (Leicester), Amy Littel (Club YLA), Zenia Mertens (OHL), Amber Tysiak (Union Berlin), Jasmien Mathys (La Gantoise) Milieux de terrain (7) : Valesca Ampoorter (Hoffenheim), Alixe Bosteels (OHL), Marie Detruyer (Inter), Elena Dhont (Sassuolo), Kassandra Missipo (Sassuolo), Jarne Teulings (Francfort), Luna Vanzeir (Anderlecht) Attaquantes (5) : Hannah Eurlings (Union Berlin), Lore Jacobs (PSV), Aurélie Reynders (OHL), Mariam Toloba (Nantes), Tessa Wullaert (Inter)Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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