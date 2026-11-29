La délégation belge se prépare pour les Mondiaux en petit bassin avec un programme d'engagements précis. Focus sur les choix stratégiques de la fédération et les épreuves sélectionnées.

La Fédération Royale Belge de Natation a finalisé la composition de son équipe pour les prochaines compétitions internationales en bassin de 25 mètres. Les dirigeants ont opté pour une stratégie ciblée, privilégiant des épreuves où les athlètes affichent un potentiel de médaille. Cette sélection rigoureuse vise à optimiser les performances lors de cet événement majeur du calendrier aquatique mondial.

Stratégie de sélection et épreuves retenues

Un athlète belge de 21 ans, anciennement médaillé de bronze sur 200m libre aux Mondiaux de Budapest en 2024, a confirmé son engagement sur sept disciplines spécifiques. Il disputera les 50 et 100m papillon, ainsi que les 100 et 200m quatre nages. Son programme inclura également les 50, 100 et 200m libre. En revanche, il abandonne les 50m et 100m dos, de même que le 200m brasse pour se consacrer exclusivement aux courses de nage libre longue distance.

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Engagements spécifiques des autres nageurs

Florine Gaspard, 24 ans, se concentrera exclusivement sur le brasse avec les 50 et 100m. Elle renonce aux épreuves de nage libre 50m et 100m pour cette compétition. Sarah Dumont, originaire de Namur, aborde sa première expérience de ce niveau mondial à l'âge de 19 ans. Elle participera au 200m papillon, ainsi qu'aux 400 et 800m libre. Le Liégeois de 26 ans, qui avait obtenu sa qualification pour le 1.500m libre, se concentre désormais sur les 200, 400 et 800m libre.

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Débutants et première participation mondiale

Outre l'athlète expérimenté déjà connu du public international, quatre autres nageurs belges font leurs débuts au plus haut niveau mondial. Noah Verreth disputera les 50 et 100m dos. Simon Laviolette alignera son engagement sur le 400m libre et les séries de 200 et 400m quatre nages. Daniel Laureyssens se présentera sur le 200m libre, tandis que Noah De Schryver participera au 200m brasse. Cette nouvelle génération espère confirmer son potentiel face à la concurrence internationale.

Abandon du relais mixte et conclusions

En raison d'un chevauchement trop important entre les épreuves individuelles et le relais, la Belgique ne participera pas au 4X100m quatre nages mixte. Cette décision permet aux nageurs de focaliser toute leur énergie sur les courses individuelles. La préparation se poursuit désormais avec une intensité accrue pour les semaines à venir, dans l'objectif de maximiser les résultats lors de la compétition.