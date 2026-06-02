Une nouvelle alerte aux orages violents est en vigueur alors que plusieurs communes peinent à rétablir l'eau potable après lesinondations. Parallèlement, le gouvernement cherche 7 milliards d'euros et les économistes anticipent des hausses d'impôts. Une grève sauvage perturbe les aéroports et des affaires de droits d'accès font polémique.

Le pays fait face à des défis multiples, entre intempéries, questions de finances publiques et tensions sociales. Dès l'aube, une nouvelle alerte météorologique a été activée pour plus de vingt-quatre heures.

Des orages violents, accompagnés de forts cumuls de précipitations, de rafales de vent et d'un risque d'inondations, concernent une vaste partie du territoire. Cette vigilance intervient alors que plusieurs communes, notamment Nivelles, Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre, peinent à se remettre des inondations et coulées de boue du week-end. L'eau y reste impropre à la consommation et les analyses en cours devraient déterminer mardi si la distribution peut reprendre.

Parallèlement, le troisième printemps le plus chaud depuis le début des relevés de l'IRM rappelle l'urgence climatique. Sur le front économique, le débat sur la dette publique et les finances nationales s'intensifie. Le gouvernement est en quête de sept milliards d'euros pour assainir les comptes.

Des économistes estiment qu'il sera inévitable de 'passer par le portefeuille' des citoyens, c'est-à-dire augmenter les impôts ou réduire certaines dépenses, une perspective que beaucoup de Belges peinent à accepter, d'autant que l'aide financière à l'Ukraine se poursuit. Tatiana, une citoyenne, exprime ainsi son incompréhension face à cette double exigence d'austérité et de solidarité internationale.

Le député fédéral Ismaël Nuino pointe du doigt un 'manquement' de l'ancienne ministre Karine Lalieux, estimant qu'elle n'a pas su mettre en place des mesures permettant d'augmenter les recettes de l'État. Les opinions des Belges francophones, interrogées sur la responsabilité de la dette, semblent épargner peu les acteurs politiques, traduisant une défiance généralisée.

Enfin, le secteur des transports a subi une perturbation majeure cette nuit. Une grève sauvage a entraîné l'annulation de vols dans trois aéroports belges, créant un chaos pour des centaines de passagers. L'événement souligne les tensions sociales persistantes. Dans un autre registre, une affaire de refus d'accès à des toilettes dans un commerce de Namur oppose Maureen, qui souhaitait utiliser les sanitaires sans être cliente, et le commerçant.

La question de la légalité d'un tel refus agite les réseaux sociaux. Ajoutons à cela que le bourgmestre de Jemeppe-sur-Sambre, déjà condamné par la justice et contesté au sein de son propre parti, a finalement décidé de démissionner, mettant fin à une longue période de crise locale.

Enfin, le monde du sport féminin américain, avec ses investissements massifs et l'intérêt porté par les investisseurs américains, apparaît comme un phénomène en pleine croissance, un contraste frappant avec les difficultés évoquées précédemment





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