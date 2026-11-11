Belgique : Plan anti-fraude en ligne avec 29 mesures de protection des consommateurs

Le gouvernement belge lance un plan national de 29 mesures contre la fraude en ligne, incluant la sécurisation d'itsme et le partage d'informations bancaires pour protéger les citoyens.

Le gouvernement fédéral belge a officiellement déployé un plan d'action national comprenant 29 mesures spécifiques destinées à combattre la fraude en ligne. Cette initiative collaborative, présentée conjointement par le ministre de la Protection des consommateurs Rob Beenders et le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin, vise à renforcer la coopération entre les banques, les opérateurs télécoms, les plateformes en ligne et les services policiers. L'objectif central est de sécuriser les outils numériques quotidiens, notamment l'application itsme, tout en améliorant le signalement et le blocage des tentatives d'escroquerie numérique à l'échelle nationale.

Sécurisation renforcée des services numériques publics

Rob Beenders a annoncé que le service numérique itsme bénéficiera d'une couche de sécurité supplémentaire grâce à l'implémentation de la reconnaissance faciale. Cette nouvelle mesure de vérification biometrique permettra de comparer le visage de l'utilisateur avec la photographie figurant sur sa carte d'identité belge lors de certaines opérations sensibles. Cette authentification renforcée a pour but direct de complexifier la tâche des fraudeurs qui cherchent à usurper des identités numériques pour valider des paiements ou des connexions au nom de victimes involontaires. Pour accompagner cette transition technologique, une option d'assistance en agence bancaire sera proposée aux personnes moins à l'aise avec le numérique, avec un coût plafond de 5 euros par mois.

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Face à la montée des agressions numériques, les chiffres de l'année 2025 révèlent une situation préoccupante nécessitant une réponse immédiate. Le Centre pour la Cybersecurity Belgique (CCB) a enregistré plus de 11 000 cas de hameçonnage (phishing) signalés au cours de cette période, ce qui représente une augmentation significative de 30 pour cent par rapport à l'année précédente. Ces tentatives d'escroquerie ont permis aux criminels de s'emparer d'un volume total de près de 93 millions d'euros. Cette tendance à la hausse confirme que les escrocs adaptent continuellement leurs méthodes pour contourner les protections existantes, justifiant la nécessité d'une approche gouvernementale plus proactive et coordonnée.

Extension du système Phish Nemo et partage bancaire

Le système d'alerte précoce Phish Nemo, conçu pour identifier et bloquer les sites web malveillants avant qu'ils ne piégent les internautes, sera étendu à l'intégralité du territoire belge. Depuis son lancement initial, cette solution technique a permis d'éviter que plus de 100 000 personnes ne deviennent victimes de tentatives de phishing grâce à des pages d'avertissement proactives. Les citoyens disposent désormais d'un formulaire simplifié sur la plateforme Safeonweb pour signaler des numéros de téléphone suspects, des messages frauduleux ou des adresses web douteuses. Ces signalements sont centralisés et traités par le CCB, qui alerte les services compétents pour une intervention rapide.

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Un autre pilier majeur du plan est la mise en place de la plateforme TILDA, un réseau sécurisé facilitant l'échange d'informations entre les établissements bancaires. Actuellement, un fraudeur qui se fait intercepter par une banque peut souvent ouvrir facilement un nouveau compte dans un autre établissement pour continuer ses activités criminelles. TILDA vise à briser cette dynamique en permettant aux banques de partager des données vérifiées sur les comptes suspectés et les profils de fraudeurs connus. Rob Beenders a rassuré le public sur la conformité juridique de cette mesure, affirmant que la protection des données personnelles des clients restera strictement respectée dans le cadre de cette lutte anti-fraude.

Lutte contre le SIM swapping et suivi des réseaux criminels

La menace du SIM swapping, où les escrocs récupèrent le numéro de téléphone d'une victime pour intercepter les codes de vérification, sera combattue par des mesures de protection renforcée à déterminer avec les opérateurs télécoms. Parallèlement, la réponse policière et judiciaire sera optimisée via la création d'une cellule anti-phishing nationale. Cette entité spécialisée rassemblera les investigations dispersées pour cartographier les liens entre différents cas de fraude et identifier les réseaux criminels organisés derrière ces infractions. L'analyse fine des flux financiers et des modus operandi permettra aux enquêteurs de démanteler plus efficacement les structures lucratives de la cybercriminalité.

Outre les aspects techniques et policiers, le plan intègre une dimension humaine et éducative essentielle pour le traitement des victimes. Des programmes de formation spécifiques seront déployés pour les agents de police et le personnel bancaire afin de les aider à accueillir les victimes avec plus d'empathie et de compétence. Bernard Quintin et Rob Beenders soulignent que la réussite de ce plan dépend de la synergie entre tous les acteurs : l'État, le secteur privé et les citoyens vigilants. En renforçant la résilience numérique collective, la Belgique entend inverser la courbe ascendante des pertes financières causées par la fraude en ligne et restaurer la confiance dans l'économie digitale.