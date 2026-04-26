Une nouvelle étude de l'OCDE confirme que la Belgique détient le record de la pression fiscale sur le travail parmi les pays industrialisés, avec un impact particulièrement fort sur les travailleurs isolés. L'analyse met en lumière les choix politiques qui expliquent cet écart et les conséquences pour les citoyens.

La Belgique confirme sa position de leader en matière de pression fiscale sur le travail au sein des pays industrialisés membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ).

Le pays détenait déjà le record des charges sur les revenus, et les dernières données confirment cette tendance préoccupante. L’étude de l’OCDE révèle que le travailleur belge isolé est le plus fortement taxé, une situation qui suscite une vive réaction et un sentiment d’injustice parmi les citoyens. Plusieurs témoignages illustrent ce mécontentement. Un jeune homme exprime sa frustration : Même si on se dévoue au travail et qu’on s’investit pleinement, cela ne semble pas porter ses fruits.

Plus on travaille, plus on paie d’impôts, ce qui décourage l’effort et l’ambition. Une dame souligne l’iniquité de la situation pour les personnes seules, qui assument une part disproportionnée des dépenses essentielles telles que le logement et l’énergie. Elle déplore le fait que les personnes isolées soient si lourdement taxées, alors qu’elles doivent faire face à des charges importantes.

Un autre homme témoigne de la faible rentabilité de son travail, constatant qu’une part significative de ses revenus est prélevée par l’État sous forme d’impôts. Il exprime son sentiment de ne pas bénéficier pleinement des fruits de son labeur. Pour comprendre cette situation, il est essentiel d’examiner le concept du coin fiscal, qui représente l’écart entre le coût total d’un salarié pour l’employeur et le salaire net réellement perçu par le travailleur après impôts et cotisations sociales.

Ce coin fiscal est un indicateur clé de la pression fiscale sur le travail. Selon Philippe Ledent, professeur d’économie à l’UCLouvain et économiste, il s’agit de prendre en compte l’ensemble des prélèvements obligatoires sur le coût du travail. L’analyse révèle que les Belges ayant un salaire moyen sont particulièrement touchés.

En 2025, le coin fiscal pour un Belge isolé, célibataire et sans enfant, atteindra 52,5 %, un chiffre significativement plus élevé que celui observé en France (47 %) et bien supérieur à la moyenne des pays membres de l’OCDE (35 %). Cette disparité met en évidence la spécificité de la situation belge en matière de fiscalité du travail.

Il est important de noter que malgré cette forte pression fiscale, le revenu réel après impôt a connu une légère augmentation en 2025, ce qui constitue un point positif, bien que insuffisant pour compenser l’impact global de la fiscalité sur le pouvoir d’achat. Cette situation est le résultat de choix politiques délibérés.

Philippe Ledent explique que la Belgique se distingue par un niveau élevé de dépenses publiques, couvrant un large éventail de domaines tels que la sécurité sociale, les services publics et la redistribution des richesses. Pour financer ces dépenses, l’État a recours à une fiscalité importante, captant une part considérable des revenus. En d’autres termes, l’État belge a tendance à mobiliser davantage de ressources financières en raison de ses engagements importants en matière de dépenses sociales et publiques.

La Belgique se positionne ainsi parmi les pays où l’État joue un rôle prépondérant dans l’économie et la vie sociale. Il est crucial de souligner que la pression fiscale élevée n’est pas nécessairement synonyme de mauvaise gestion des finances publiques, mais plutôt le reflet d’un modèle social ambitieux et d’un engagement fort en faveur de la protection sociale et de l’accès aux services publics.

Cependant, il est également important de trouver un équilibre entre la nécessité de financer les dépenses publiques et la volonté de préserver le pouvoir d’achat des citoyens et d’encourager l’activité économique





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgique Impôts Fiscalité OCDE Travail Coin Fiscal Pression Fiscale Revenu Cotisations Sociales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Successions : Comment léguer son patrimoine à une association en BelgiqueEn Belgique, il est possible de léguer son patrimoine à une association, comme le Télévie. Ce guide explique les étapes, les droits de succession et l'importance du rôle du notaire pour une transmission efficace et conforme à la loi.

Read more »

Explosion des Donations en Belgique : Une Tendance Confirmée et des Explications MultiplesLe nombre de donations enregistrées chez les notaires belges a connu une augmentation significative en 2024 et 2025, portée par des changements législatifs et une évolution des mentalités. La Flandre concentre la majorité des opérations.

Read more »

Justine Henin : Le tennis belge sur une voie positive avec une nouvelle génération prometteuseJustine Henin analyse l'état actuel du tennis belge, saluant les progrès réalisés et l'émergence de jeunes talents prometteurs. Elle souligne l'importance de la dimension mentale, de la constance et d'une approche positive pour atteindre le sommet.

Read more »

Décès de Cristian Camilo Munoz après une infection suite à une chuteLe coureur cycliste colombien Cristian Camilo Munoz est décédé des suites d'une infection grave contractée après une chute lors du Tour du Jura. Son état s'est rapidement dégradé malgré une intervention chirurgicale. L'équipe Nu Colombia s'est retirée du Tour des Asturies en hommage au coureur.

Read more »

Prévisions Météorologiques : Une Semaine Contrastée pour la BelgiqueLa Belgique connaîtra une semaine météorologique variée, avec une alternance de soleil, de nuages et une possible dégradation orageuse en fin de semaine. Les températures augmenteront progressivement, atteignant jusqu'à 25°C vendredi, avant une baisse samedi.

Read more »

Parents wallons : épanouis mais épuisés, une étude révèle une fatigue croissanteUne étude de Camille révèle que les parents wallons se sentent globalement épanouis, mais souffrent d'une fatigue mentale et financière croissante. Plus de 3 parents sur 10 sont touchés par une fatigue persistante et la moitié ne peuvent faire face à une dépense imprévue de 500 euros.

Read more »