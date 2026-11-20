Le gouvernement belge prépare une force d'intervention de 1200 hommes intégrant réservistes et policiers pour gérer les émeutes, projet validé vers fin 2028.

Le gouvernement belge élabore actuellement une nouvelle structure de sécurité massive, souvent décrite dans les médias comme une " gendarmerie 2.0 ", qui vise à renforcer significativement les capacités de maintien de l'ordre face aux troubles urbains. Cette initiative stratégique, portée conjointement par les ministères de l'Intérieur et de la Défense, prévoit la création d'une force spécialisée comptant exactement 1.200 personnes, disponibles 24 heures sur 24 pour intervenir lors de manifestations ou d'émeutes.

Composition de la Force Speciale 1200 Hommes

Cette unité d'élite, dont la mise en œuvre définitive n'est prévue qu'à la fin de l'année 2028, repose sur une fusion structurée de trois piliers distincts au sein de la sécurité publique belge. Le socle de cette nouvelle entité est constitué par les 400 policiers fédéraux actuellement membres du Corps d'intervention, communément appelé le CIK, qui apportent leur expertise opérationnelle éprouvée dans les situations de crise.

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À cette base existante s'ajoutent les 400 policiers fédéraux appartenant aux unités d'appui désignées par l'acronyme DAS. Ces agents spécialisés, connus pour leur maîtrise des équipements lourds incluant les arroseuses et les blindés, assureront la gestion technique du déploiement lors des interventions de grande ampleur, complétant ainsi le noyau dur de l'unité.

Le troisième pilier, représentant la composante la plus novatrice du projet, intègre 400 nouvelles recrues issues du recrutement militaire. Bernard Quintin, ministre de l'Intérieur, a précisé que ces futurs agents s'engageront comme réservistes au sein de l'armée, bénéficiant à la fois d'une formation initiale militaire et d'un maintien des compétences annuel rigoureux.

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Ces 400 nouveaux venus devront également suivre une formation complète d'inspecteur de police classique, identique à celle dispensée aux inspecteurs de la police fédérale ou de la police locale. Ce double statut unique transformera ces individus en hommes et femmes possédant simultanément les qualifications de policiers fédéraux et de réservistes militaires, garantissant une polyvalence maximale.

Controverses Syndicales et Optimisation des Ressources

Cette architecture organisationnelle complexe suscite des interrogations majeures de la part des organisations syndicales, qui dénoncent un manque criant de transparence sur le statut juridique précis de ces nouvelles recrues. Anthony Turra, secrétaire permanent de la CSC Police, a exprimé avec clarté l'incompréhension des professionnels face à cette création ex nihilo alors que les unités existantes souffrent historiquement de pénuries.

Les syndicats soulignent que les missions actuelles sont principalement exécutées par le CIK et les DAS, des unités qui font face à des déficits de personnel chroniques depuis de nombreuses années. La logique syndicale recommande plutôt de renforcer les effectifs déjà en place et dotés d'une formation spécifique pour ces missions critiques, évitant ainsi la duplication des efforts et des structures administratives.

Parallèlement à ce recrutement massif, le ministère de l'Intérieur prévoit une restructuration géographique majeure des unités d'intervention, actuellement dispersées sur plus de quinze sites différents à travers le territoire national. L'objectif affiché est de concentrer ces forces stratégiques dans cinq villes spécifiques correspondant aux ressorts des cinq cours d'appel du pays.

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Bernard Quintin justifie cette centralisation territoriale en expliquant qu'elle permet de disposer de entre 100 et 200 unités selon la zone géographique concernée. Cette concentration facilite logiquement le regroupement rapide de 40 personnes pour former un peloton dédié, optimisant ainsi la réactivité et la coordination des forces lors des interventions d'urgence sur le terrain.

Calendrier d'Implementation et Prochaines Etapes

Malgré la clarté des objectifs stratégiques affichés par le gouvernement, toutes les modifications prévues doivent encore faire l'objet de discussions approfondies et d'une validation politique formelle avant leur adoption définitive. Ce processus législatif et budgétaire complexe explique pourquoi la nouvelle unité d'intervention ne sera pas opérationnelle avant fin 2028, laissant aux professionnels et aux syndicats un temps d'attente significatif.

Anthony Turra rappelle que les conditions concrètes de ce regroupement, notamment les moyens alloués et les modalités de fonctionnement, restent totalement inexplorées pour le moment. Les représentants des policiers attendent toujours des réponses précises et de véritables discussions institutionnelles avant de pouvoir évaluer l'impact réel de ces changements structurels sur leur quotidien professionnel et leur sécurité.

Alors que le gouvernement mise sur cette force de 1.200 intervenants polyvalents pour sécuriser le maintien de l'ordre public, les tensions restent vives quant à la viabilité sociale de ce modèle mixte police-armée. L'année 2028 marquera donc le véritable tournant dans la gestion des émeutes urbaines en Belgique, sous le regard attentif des experts et des citoyens.