Les Diables Noirs dominent Hong Kong au RWDM. La Belgique progresse vers la qualification automatique pour le REC 2028 et la Coupe du monde 2031.

Les Diables Noirs, l'equipe nationale belge de rugby, ont accueilli leurs supporteurs au Stade du RWDM pour marquer leur retour au Petit Heysel après plusieurs années d'absence. Ce match amical contre Hong Kong China s'est soldé par une victoire convaincante qui confirme la montee en puissance du rugby belge sur la scene internationale. La performance collective a demontre une determination et une exigence nouvelles, loin des annees precedent qui semblaient desormais lointaines.

Performance exceptionnelle au RWDM

Sous la direction de son selectionneur et de son equipe technique, la Belgique affiche une progression constante annee apres annee. Cette victoire contre une selecion asiatique en est la preuve evidente. Il y a quelques annees, il etait impensable de voir tous les joueurs belges sur le terrain avec un tel visage, pleine de determination et d'envie de gagner. Chaque membre de la delegation a respecte scrupuleusement les consignes tactiques et la philosophie du staff.

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Avant la rencontre, le technicien avait insiste sur la necessite de conquerir, de combattre et de montrer une intensite sans faille. Apres un essai concede tres tot dans les premieres minutes, les Diables Noirs n'ont cesse de faire vivre un veritable enfer a leurs visiteurs asiatiques. Ils ont maintenu une pression constante tout au long du match, montrant une superiorite nette sur le plan mental et physique.

Maatrie des phases de jeu

Dans les melées, bien que le pack belge paraisse plus léger sur le papier, les joueurs n'ont jamais semblé en difficulté. La force de frappe et la résistance des avants ont été un élément clé de cette victoire. Les Belges ont dominé physiquement, prouvant que leur développement technique et musculaire est au rendez-vous face aux meilleures nations.

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Sur les touchées, la domination s'est également fait sentir. Les joueurs belges ont arraché un nombre incroyable de ballons dans cet exercice réputé pour être l'un des plus difficiles et techniques du rugby. Cette capacité à récupérer le ballon dans les situations critiques a permis à l'équipe de contrôler le rythme du match et de créer des opportunités offensives constantes.

L'ataque belge a également été un régal, mettant en lumière toute la créativité des arrières et l'intensité des avants. La deuxième ligne belge, en particulier, a été présente absolument partout sur le terrain. Ce récital collectif montre que le groupe est en parfaite harmonie, malgré la présence de nombreux joueurs qui sont parfois deuxièmes ou troisièmes choix sur leur poste en club.

Objectifs REC 2028 et Mondial 2031

De telles performances pourraient bien rebattre les cartes concernant l'effectif, suggérant qu'une liste de joueurs plus large que prévu est désormais accessible. Les regards sont déjà tournés vers la suite de l'aventure, avec comme objectif final la Coupe du monde 2031. Le Rallye Europe 2028 (REC 2028) sert de principal véhicule de qualification pour cet événement mondial historique pour le rugby européen.

Il est crucial de noter qu'une place dans le top 4 est automatiquement qualificative pour la phase finale. En revanche, une cinquième place obligerait les Belges à revivre le chemin de croix des éliminatoires, comme c'est arrivé l'année dernière lorsqu'ils sont passés si proches de l'exploit à Dubaï. Les Diables Noirs sont déterminés à se qualifier directement en terminant parmi les quatre premières équipes du classement.

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Défis futurs et visibilité

L'adversaire direct au classement est la Roumanie. Le premier match du REC 2027 en Belgique, prévu le 6 février, revêt donc une importance capitale. Battre la Roumanie pour la première fois de l'histoire serait une étape majeure dans le rêve de participation à la Coupe du monde 2031. Tout le monde a coché cette date dans les agendas, car ce match pourrait définir la dynamique des qualifications.

Malgré l'échec récent des derniers espoirs de récupérer une place pour la Coupe du monde 2027 via les tribunaux, la fédération et les joueurs restent concentrés sur l'avenir lointain mais concret de 2031. La Fédération belge de rugby travaille également en coulisses pour offrir plus de visibilité au sport. Grâce aux efforts de Sébastien Van Damme et désormais d'Hugo Lesne, le rugby belge grandit à tous les échelons.

Les nouveaux équipements flambant neufs des Diables Noirs et les nouveaux sponsors témoignent de cette dynamique positive. C'est sur le terrain que cette croissance rayonne le plus, et pour l'instant, on ne peut que se réjouir de la direction dans laquelle pousse l'équipe nationale. La progression continue de convaincre et d'inspirer une nouvelle génération de supporters et de joueurs.