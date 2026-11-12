Belgique santé résilience BD baromètre 2025

Le système de santé belge atteint 60,9% de résilience dans le baromètre BD, se classant top 10 européen malgré des défis environnementaux et postopératoires majeurs.

Le système de santé belge s'impose comme une référence continentale en matière de résilience selon les données récentes. Le baromètre publié par l'entreprise de technologies médicales BD, dévoilé jeudi, classe la Belgique parmi les dix premières nations européennes avec un score global de 60,9%. Cette évaluation distingue le pays sur des indicateurs clés comme la sécurité des patients et l'efficience des soins.

Du personnel soignant au risque postopératoire

La Belgique se distingue par une couverture universelle des soins atteignant 90% et une disponibilité du personnel médical supérieure à la moyenne du Vieux Continent. Le pilier relatif au bien-être des soignants affiche un score de 74% contre 56% au niveau européen. Le directeur médical aux Cliniques de l'Europe, Sebastian Spencer, explique que réduire les réhospitalisations libère du temps soignant et des capacités d'accueil précieuses pour les autres patients.

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Néanmoins, des vulnérabilités structurels persistent, notamment concernant les complications postopératoires. Le taux de sepsis postopératoire s'établit à 20% en Belgique, contre une moyenne européenne de 33%. Le professeur Dirk De Ridder, directeur de la qualité à l'UZ Leuven, souligne que ces incidents occupent les lits d'hôpitaux deux à trois semaines supplémentaires, créant rapidement des problèmes de capacité dans les établissements.

Le baromètre note également une baisse de dix points de la disponibilité du personnel infirmier par rapport à 2024. Malgré des effectifs importants, l'augmentation des besoins en soins et les charges administratives fragilisent la continuité des parcours de soins. Les difficultés à fidéliser le personnel et la multiplication des tâches non cliniques aggravent l'instabilité des équipes soignantes.

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Empreinte écologique et priorités stratégiques

L'indicateur de durabilité environnementale révèle une faiblesse significative avec un score de 23,3% contre 52% en moyenne. Ce critère mesure les émissions de gaz à effet de serre par habitant et l'empreinte carbone liée aux dépenses de santé. Le document accuse les hospitalisations évitables, les examens répétés et le gaspillage de matériel d'alourdir considérablement ce bilan écologique.

Le rapport de l'entreprise BD liste quatre priorités pour renforcer la résilience globale du secteur. Il recommande de réduire les complications évitables, de libérer du temps clinique et de fluidifier les parcours de soins. L'association de l'efficience et de la durabilité environnementale constitue un axe central pour l'avenir du système de santé belge.

Le professeur Pascal Verdonck, président du conseil d'administration de l'AZ Maria Middelares, insiste sur la nécessité de revoir l'organisation du travail quotidien. Il plaide pour l'adoption de nouvelles méthodes éliminant le gaspillage et exploitant intelligemment la technologie. Cette vision est partagée par Alexander Alonso, directeur général Benelux chez BD, qui regrette le manque d'automatisation au détriment du temps patient.

Les experts recommandent un investissement accru dans la prévention, dont les dépenses restent en dessous de la moyenne européenne. La résilience dépend de décisions concrètes prises chaque jour dans les hôpitaux et de la disponibilité des équipes soignantes. Une approche proactive reste indispensable pour sécuriser les parcours des patients face aux défis futurs.