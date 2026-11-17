Après une campagne réussie, la Belgique découvre son adversaire en quarts de Ligue des nations le 11 décembre. Le tirage au sort des qualifications pour l'Euro 2028 suit quelques jours plus tard, marquant une étape clé pour les Diables Rouges.

La période intense de cinq et une semaine avec six matchs, comprenant quatre victoires et deux défaites face à la France, a marqué les débuts de l'ère pour l'équipe nationale belge. Cette phase de transition a été saluée par une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, démontrant une capacité de réaction despite des lacunes révélées face aux Bleus. Les Diables Rouges ont montré un excellent visage contre l'Italie et la Turquie, consolidant ainsi leur statut avant de prendre congé de l'équipe nationale pour une pause jusqu'au mois de mars prochain.

Retraite surprise et calendrier chargé

L'attaquant, connu pour son rôle clé, a annoncé lundi sa retraite internationale à la surprise générale, mettant fin à sa carrière avec les Diables Rouges. Avant cette décision, deux rendez-vous importants attendaient la Belgique : deux tirages au sort en l'espace de trois semaines, marquant une transition importante dans la gestion de l'effectif. L'impact de cette absence se fera sentir lors des prochains matchs, alors que l'équipe doit se concentrer sur les échéances à venir.

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Tirage quarts de finale de la Ligue des Nations

La Belgique découvrira son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Nations ce vendredi à midi, à Nyon en Suisse. En tant que deuxième de leur groupe, les Diables Rouges disputeront le match retour à l'extérieur, un facteur géographique qui influencera la logistique et la préparation tactique. Les candidats potentiels pour cette confrontation incluent l'Allemagne, l'Angleterre, ou le vainqueur du groupe D, qui est soit le Portugal, soit le Danemark, rendant le tirage crucial pour la suite de la campagne européenne.

Préparation et structure des qualifications Euro 2028

Le 6 décembre 2024 à 18 heures, la Belgique connaîtra deux groupes potentiels pour les qualifications de l'Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en République d'Irlande du 9 juin au 9 juillet 2028. L'UEFA a prévu cette structure pour éviter une surcharge du calendrier, en plaçant les quatre vainqueurs des quarts de finale de la Ligue des Nations dans des groupes de quatre équipes. Cette décision affecte directement la Belgique, qui devra s'adapter à la longueur de son groupe en fonction de son parcours.

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Enjeux et prochaines étapes pour les Diables Rouges

Si la Belgique remporte son quart de finale, elle intégrera un groupe de quatre équipes pour les qualifications, tandis qu'en cas de défaite, elle pourrait rejoindre un groupe de quatre ou cinq équipes, selon le tirage au sort. Les Diables ne connaîtront donc leur groupe définitif qu'à l'issue de leur quart de finale, jouant ainsi un rôle déterminant dans leur propre destinée. Cette dynamique ajoute une couche de suspense et d'importance à chaque match à venir.

Calendrier détaillé et objectifs de qualification

Les quarts de finale de la Ligue des Nations se disputeront entre le 25 et le 30 mars 2027, avec le Final Four ayant lieu du 9 au 13 juin, incluant les demi-finales et la finale. La campagne de qualification pour l'Euro 2028 se déroulera de mars à novembre 2027, avec la date d'entrée en lice de la Belgique dépendant de son parcours. Pour se qualifier directement, les Diables Rouges devront terminer premiers de leur groupe ou figurer parmi les huit meilleurs deuxièmes, sinon ils devront viser une place en barrages.