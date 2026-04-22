Belgique : Toujours championne de la pression fiscale sur le travail selon l'OCDE

Le rapport de l'OCDE confirme que la Belgique a la pression fiscale la plus élevée sur le travail parmi les pays industrialisés, atteignant 52,5% pour une personne seule sans enfant. Cette situation freine les incitations à travailler et à embaucher.

La Belgique se maintient tristement en tête des nations industrialisées en matière de pression fiscale sur le travail, une situation qui persiste et suscite des préoccupations constantes.

Le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), publié ce mercredi, confirme une fois de plus cette réalité : l'État belge impose la charge fiscale la plus élevée sur les revenus du travail par rapport à ses homologues internationaux. Pour une personne seule, sans enfant, la pression fiscale moyenne atteint un niveau alarmant de 52,5%, soulignant l'ampleur des prélèvements obligatoires qui affectent le pouvoir d'achat et les incitations à l'emploi.

Cette situation est d'autant plus préoccupante que les salaires ont connu une augmentation dans 35 des 38 pays membres de l'OCDE par rapport à l'année précédente, 2024. Néanmoins, cette croissance salariale ne se traduit pas toujours par une amélioration significative du revenu réel après impôts, car une part importante est captée par les prélèvements fiscaux et sociaux.

Seuls 28 pays de l'OCDE ont enregistré une hausse du revenu réel après impôts pour un travailleur célibataire au salaire moyen, ce qui démontre que la Belgique est à la traîne en termes de redistribution des richesses et de soutien au revenu disponible des ménages. L'OCDE, dans son analyse approfondie, utilise un indicateur clé pour comparer les pays : le «coin fiscal».

Ce paramètre complexe prend en compte la somme des prélèvements sur les revenus du travail, tant du côté des salariés que des employeurs, en déduisant les prestations en espèces versées aux familles actives. Il est exprimé en pourcentage des coûts de main-d'œuvre totaux. Un «coin fiscal» élevé est considéré comme un signal d'alarme, car il a tendance à décourager l'activité professionnelle et l'embauche.

En effet, il réduit la rémunération nette perçue par les travailleurs, diminuant ainsi leur motivation à travailler, et augmente les coûts de main-d'œuvre pour les employeurs, freinant potentiellement la création d'emplois. Le rapport de l'OCDE met en évidence une tendance générale à la réduction des impôts pour les travailleurs à faibles revenus depuis l'an 2000, une évolution positive qui vise à améliorer l'équité fiscale et à soutenir les ménages les plus vulnérables.

Cependant, cette réduction d'impôts est moins prononcée pour les travailleurs aux revenus moyens ou élevés, ce qui soulève des questions sur la progressivité du système fiscal et sa capacité à réduire les inégalités. En 2025, les taux effectifs d'imposition ont augmenté en moyenne pour les huit catégories de ménages examinées dans le rapport, ce qui indique une pression fiscale croissante sur l'ensemble de la population active.

En termes de chiffres précis, les prélèvements sur les revenus du travail, par rapport au coût de la main-d'œuvre, ont augmenté de 0,15 point pour un travailleur célibataire rémunéré au salaire moyen en 2025, atteignant un niveau de 35,1%, le plus élevé depuis 2016. Cette augmentation a été observée dans 24 pays de l'OCDE, tandis que 11 pays ont enregistré une diminution et trois autres ont maintenu un niveau stable.

La Belgique se distingue nettement avec un «coin fiscal» de 52,6%, se positionnant ainsi comme le pays où la pression fiscale sur le travail est la plus forte, loin devant la Colombie qui affiche un taux de 0%. La France se situe à 47,2%, ce qui confirme également une pression fiscale élevée, mais inférieure à celle de la Belgique.

Le Royaume-Uni a connu la plus forte augmentation du «coin fiscal» (+2,45 points), en raison de l'augmentation des cotisations patronales de sécurité sociale et de l'absence d'indexation automatique des tranches d'imposition, ce qui entraîne mécaniquement une hausse des taux effectifs d'imposition. Pour un couple avec deux enfants et un seul salaire moyen, le «coin fiscal» en Belgique s'élève à 36,9% en 2025, contre une moyenne de 26,2% pour l'ensemble de l'OCDE.

Enfin, pour un couple marié avec enfants et deux salaires moyens, le «coin fiscal» a progressé de 0,22 point, atteignant 32%. Ces données soulignent la nécessité d'une réforme fiscale en Belgique afin de réduire la pression sur le travail et de stimuler l'emploi et la croissance économique





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