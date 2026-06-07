Belgique : Transparence salariale, marche blanche pour Lyhanna et crise dans l'éducation au cœur de l'actualité

L'actualité belge est marquée par l'entrée en vigueur d'une directive européenne sur la transparence salariale, l'émotion suscitée par le meurtre de la petite Lyhanna et la mobilisation des enseignants contre le décret programme, tandis que le syndicat des médecins attaque une loi en justice.

Le paysage juridique et social de la Belgique est actuellement secoué par plusieurs réformes majeures et affaires judiciaires qui suscitent débats et inquiétudes. Au cœur des préoccupations, une nouvelle directive européenne impose désormais aux entreprises belges une transparence salariale afin de réduire l'écart de rémunération entre hommes et femmes, qui ne pourra plus dépasser 5 %.

Si l'objectif affiché est louable, cette mesure soulève de nombreuses questions quant à sa mise en œuvre pratique. En effet, si les employeurs devront fournir des données agrégées aux autorités, cela ne signifie pas pour autant que les salariés pourront consulter librement la rémunération de leurs collègues. Cette limitation a été dénoncée comme une "insulte pour les femmes" par certains, estimant que sans une transparence individuelle, l'outil de vérification perd de son efficacité.

Parallèlement, un autre débat sociétal intense perdure : l'allongement du délai légal pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG), actuellement fixé à 12 semaines. Une proposition de le porter à 18 semaines recueille le soutien de la plupart des experts et partis politiques depuis trois ans, mais elle se heurte au veto d'un parti flamand, illustrant les clivages linguistiques et idéologiques persistants dans le pays. Sur le front judiciaire, deux affaires distinctes mais tout aussi prégnantes captent l'attention nationale.

La première concerne la mort de Lyhanna, une fillette de 11 ans à Fleurance, dans le Gers, en France. Une marche blanche doit rassembler plus de 5 000 personnes en son hommage, dans un contexte d'émotion et de colère contre la justice. Le principal suspect, Jérôme Barella, fait l'objet de plusieurs plaintes pour des faits présumés de viols sur mineurs et comportements inappropriés lors d'une soi-disant "soirée pyjama".

Les familles et l'opinion publique critiquent vivement la lenteur et l'efficacité du traitement de ces plaintes antérieures, s'interrogeant sur un possible lien avec le drame. Qui est cet individu et comment a-t-il pu échapper à un suivi judiciaire plus strict malgré des signalements multiples ? Cette affaire relance le débat sur la protection des mineurs et la réaction des institutions face aux signaux d'alerte. Dans un autreregistre, le monde de la santé et de l'éducation est en ébullition.

Le syndicat des médecins a annoncé son intention de se pourvoir en justice contre une loi qu'il qualifie de "menace pour la santé" et qui mettrait en péril la qualité des soins, sans que les détails de cette loi ne soient précisés ici. Concernant l'enseignement, un bras de fer oppose les écoles au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'organisation des examens de fin d'année.

Ce conflit a déjà déclenché une manifestation d'envergure à Liège, rassemblant près de 2000 enseignants et élèves sous le mot d'ordre "Engagés : dégagez !

", protestant contre le décret programme et promettant de nouvelles actions. Enfin, dans une affaire plus individuelle mais significative, un couple de nonagénaires victime de phishing a obtenu le remboursement de 50 000 euros par un jugement qui pourrait établir un précédent important dans la lutte contre les escroqueries en ligne.

Ajoutons que dans le domaine culturel, le groupe liégeois "Place des grands hommes" a renoncé à sa tournée, son leader expliquant : "Je n'ai plus envie de monter sur scène et défendre le répertoire de Patrick Bruel". Enfin, une enquête administrative est ouverte par la police de Bruxelles sur ses propres agents, suite à des allégations d'insultes, d'usage d'un symbole interdit et de cigare à la bouche lors d'interventions.

Un manifestant, Adrien, affirme également avoir été blessé par un jet de projectile policier et a porté plainte





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