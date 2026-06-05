Belgique: Travail du sexe dépénalisé, mais accès aux soins médicaux reste difficile pour les travailleurs et travailleuses du sexe

Une étude menée par une chercheuse a révélé que la dépénalisation du travail du sexe en Belgique n'a pas eu un impact significatif sur l'accès aux soins médicaux pour les travailleurs et travailleuses du sexe. Les besoins en matière de santé de ces professionnels sont bien au-delà des maladies sexuellement transmissibles et de la contraception. Les plaintes physiques comme les maux de tête et les douleurs dorsales sont particulièrement fréquentes. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont également confrontés à des obstacles pratiques, tels que des longs délais d'attente pour les résultats médicaux. Les personnes interrogées ont déclaré être régulièrement confrontées à l'incompréhension et aux préjugés des médecins généralistes. Les travailleurs et travailleuses du sexe de nationalité belge ont pu être interrogés dans cette étude, mais celles et ceux qui n'ont pas de papiers et vivent souvent dans des conditions encore plus vulnérables restent largement sous le radar.

En 2022, la Belgique a dépénalisé le travail du sexe , une première en Europe. Cependant, l'étude menée par une chercheuse a révélé que cette réforme n'a pas eu un impact significatif sur l' accès aux soins médicaux pour les travailleurs et travailleuses du sexe.

Les besoins en matière de santé de ces professionnels sont bien au-delà des maladies sexuellement transmissibles et de la contraception. Les plaintes physiques comme les maux de tête et les douleurs dorsales sont particulièrement fréquentes. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont également confrontés à des obstacles pratiques, tels que des longs délais d'attente pour les résultats médicaux. Les personnes interrogées ont déclaré être régulièrement confrontées à l'incompréhension et aux préjugés des médecins généralistes.

Les travailleurs et travailleuses du sexe de nationalité belge ont pu être interrogés dans cette étude, mais celles et ceux qui n'ont pas de papiers et vivent souvent dans des conditions encore plus vulnérables restent largement sous le radar. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont confrontés à la peur constante d'être exposés, à une double vie et à une image sociale négative, qui créent du stress et de la pression mentale.

Pour accéder aux soins de santé réguliers, il est difficile pour eux. Les médecins généralistes réagissent parfois négativement ou n'ont aucune idée de ce qu'implique leur travail. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont également confrontés à des obstacles pratiques, tels que des longs délais d'attente pour les résultats médicaux. Les personnes interrogées ont déclaré être régulièrement confrontées à l'incompréhension et aux préjugés des médecins généralistes.

Les travailleurs et travailleuses du sexe de nationalité belge ont pu être interrogés dans cette étude, mais celles et ceux qui n'ont pas de papiers et vivent souvent dans des conditions encore plus vulnérables restent largement sous le radar. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont confrontés à la peur constante d'être exposés, à une double vie et à une image sociale négative, qui créent du stress et de la pression mentale.

Pour accéder aux soins de santé réguliers, il est difficile pour eux. Les médecins généralistes réagissent parfois négativement ou n'ont aucune idée de ce qu'implique leur travail. Les travailleurs et travailleuses du sexe sont également confrontés à des obstacles pratiques, tels que des longs délais d'attente pour les résultats médicaux. Les personnes interrogées ont déclaré être régulièrement confrontées à l'incompréhension et aux préjugés des médecins généralistes





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Travail Du Sexe Dépénalisation Accès Aux Soins Médicaux Besoins En Matière De Santé Plaintes Physiques Obstacles Pratiques Longs Délais D'attente Pour Les Résultats Médi Incompréhension Et Aux Préjugés Des Médecins G Travailleurs Et Travailleuses Du Sexe De Natio Personnes Interrogées Double Vie Image Sociale Négative Peur Constante D'être Exposés Stress Et De La Pression Mentale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Débats sur les finances publiques et les mesures d'austérité en BelgiqueL'article aborde plusieurs questions liées à la situation financière de la Belgique, notamment la réduction des salaires des ministres pour combler la dette, les manifestations du monde de l'enseignement, les règles méconnues de la pêche, le coût des interventions des pompiers, les secteurs où les Belges suggèrent des économies, la hausse du coût des titres-services, et les propositions pour remettre de l'ordre dans les comptes publics.

Read more »

Le covoiturage et les véhicules légers électriques révolutionnent la mobilité durable en BelgiqueDécouvrez comment les plateformes de covoiturage et les véhicules électriques légers transforment les déplacements en Belgique, offrant des solutions économiques et écologiques pour les particuliers et les entreprises.

Read more »

Les dates de péremption sont fixées par les fabricants en suivant une procédure étape par étapeLes fabricants doivent évaluer la durée de conservation du produit selon plusieurs critères scientifiques et pratiques, en tenant compte de la composition de la denrée alimentaire, du risque microbiologique, de l'acidité et de l'humidité.

Read more »

Débats économiques et sociaux en BelgiquePlusieurs actualités belges couvrent les économies budgétaires, les critiques sur les dépenses, les fermetures d'écoles, les performances sportives, les protestations étudiantes, les impacts environnementaux et les problèmes liés aux achats sur les plateformes chinoises.

Read more »