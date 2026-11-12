Belgique-Turquie : Arda Güler marque, la Ligue des Nations se joue ici

La Belgique affronte la Turquie en Ligue des Nations. Un coup franc d'Arda Güler ouvre le score. Les Belges doivent rester vigilants pour espérer atteindre les quarts de finale.

Les Diables Rouges disputent leur cinquième journée de la Ligue des Nations contre la Turquie à Izmir. La rencontre débute à 18h00, heure belge. Ce match est décisif pour la qualification des joueurs belges en quarts de finale.

Arda Güler domine le jeu turc

Arda Güler ouvre le score pour la Turquie. Le joueur du Real Madrid réalise un coup franc exceptionnel. Le ballon se loge dans la lucarne. Ce but vient refroidir l'enthousiasme initial de l'équipe nationale belge.

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Les Diables Rouges réagissent vite

La Belgique répond rapidement à l'adversité. Kevin De Bruyne inscrit l'égalisation. Il reçoit la balle dans la surface après un service de Jeremy Doku. Le ballon termine dans le plafond. Ce but arrive après quelques erreurs défensives.

L'impact de la performance sur le groupe

La Belgique occupe actuellement la troisième place du groupe A1. L'Italie détient sept points et la France en compte dix. La Turquie est dernière sans aucun point marqué. Les Diables Rouges n'ont plus le droit à l'erreur. Ils visent les quarts de finale.

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Sénario favorable pour les Belges

Un résultat favorable assure un minimum de troisièmes. Cette place permet d'intégrer le premier chapeau. Le tirage au sort aura lieu le 6 décembre. Cela avantage les Belges pour les qualifications à l'Euro 2028. Ils affrontent l'Italie dimanche prochain au stade Roi Baudouin.

Présence limitée de Romelu Lukaku

Mark Van Bommel doit composer avec des absents. Roméo Lavia est suspendu pour accumulation de cartons. Romelu Lukaku reste à Tubize. Il souffre d'une gêne à la hanche. Le staff préfère la prudence. De Ketelaere prend sa place. De Cuyper joue à gauche. Le terrain présente un état catastrophique. Le jeu manque de justesse des deux côtés.