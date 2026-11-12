Belgique-Turquie Ligue des Nations : Match à haut risque

Les Diables Rouges affrontent la Turquie en Ligue des Nations. Une victoire est indispensable pour rester en course pour les quarts de finale et sécuriser le tirage Euro 2028.

Les Diables Rouges affrontent la Turquie en début de soirée à partir de 18h00 (heure belge) à Izmir dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations de football. En cas de succès, la Belgique restera dans la course pour les quarts de finale.

Oh les Diables Rouges mènent ! Incroyable, ils changent tout en trois minutes. De Ketelaere pousse tranquillement au fond un ballon qui a trop traîné au petit rectangle ! L'égalisation est rapide, ça nous rassure ! Après quelques bourdes défensives, les Diables Rouges réagissent. Doku débordera à gauche, servira De Bruyne en pleine surface, qui enverra le ballon dans le plafond. 1-1 !

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Un but exceptionnel d'Arda Güler

Mais quel superbe but ! Arda Güler ouvre le score pour la Turquie, d'un coup-franc exceptionnel. Il envoie le ballon en pleine lucarne, et à distance. Quel but ! Pour le moment, des deux côtés, ça manque un peu de justesse. On signalera l'état catastrophique du terrain, mais aussi un bon solo de Moreira côté droit. Les Diables Rouges sont bien en place. De Bruyne a eu une première demi opportunité, mais le gardien a bien anticipé.

Composition et contexte du match

Pas de surprise dans le onze de la Belgique. Doku retrouve sa place à gauche, alors que De Cuyper est titulaire à gauche. De Ketelaere remplacera bien Lukaku. Les Diables Rouges ont retrouvé Tubize lundi pour préparer leurs deux dernières rencontres de Ligue des Nations. Un nouveau rassemblement qui intervient un peu plus d'un mois après les débuts de Mark van Bommel sur le banc belge. Pour sa première trêve internationale, le Néerlandais avait connu des fortunes diverses, avec deux victoires contre l'Italie (0-2) et la Turquie (3-1), mais aussi deux défaites face à la France (0-1 et 4-1).

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Enjeux sportifs et qualifications

Avec six points au compteur, la Belgique occupe actuellement la troisième place du groupe A1, derrière l'Italie (7 points) et la France (10 points). La Turquie est dernière et n'a toujours pas débloqué son compteur. Les Diables n'ont donc plus vraiment le droit à l'erreur s'ils souhaitent rejoindre les quarts de finale, accessibles uniquement aux deux premiers de chaque groupe. Avant de retrouver l'Italie dimanche au stade Roi Baudouin (20h45), ils devront négocier un déplacement important en Turquie. Cette rencontre aura également des conséquences sur les qualifications pour l'Euro 2028. En évitant la défaite, les Belges seront assurés de terminer au minimum troisièmes de leur groupe et d'intégrer le premier chapeau lors du tirage au sort prévu le 6 décembre.

Absences clés pour l'encadrement

Pour ce rendez-vous, Mark van Bommel devra toutefois composer avec plusieurs absences. Roméo Lavia est suspendu après avoir accumulé trop de cartons jaunes, tandis que Romelu Lukaku est resté à Tubize. L'attaquant belge ressent une légère gêne à la hanche et poursuit ses soins au centre national, le staff ayant préféré ne prendre aucun risque avec le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.