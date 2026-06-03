Belgique U17 : les Diablotins atteignent les demi-finales de l'Euro U17

L'équipe de Belgique de football U17 a atteint l'objectif fixé par son sélectionneur Sven Vermant en atteignant les demi-finales de l'Euro U17 en Estonie. La mission a globalement été réussie, sans qu'on sache vraiment jauger le niveau de ces Diablotins de la génération U17.

L'équipe de Belgique de football U17 a atteint l'objectif fixé par son sélectionneur Sven Vermant en atteignant les demi-finales de l' Euro U17 en Estonie. La mission a globalement été réussie, sans qu'on sache vraiment jauger le niveau de ces Diablotins de la génération U17.

Le premier match a sans doute été le plus convaincant. Le plus abouti, aussi. Une victoire 0-2 face à la Croatie, grâce à un gros rush en début de match et deux buts dans le premier quart d'heure. Les Belges ont logiquement dû courber l'échine face à l'Espagne, éternel épouvantail de ces compétitions de jeunes.

Une défaite courte (0-1), peut-être un peu frustrante puisque touché la barre en 1e mi-temps, mais qui a finalement illustré l'écart entre nos Diablotins volontaires mais un tantinet limités et cette équipe espagnole. Les Diablotins ont donc dû attendre le 3e match pour composter leur ticket pour les demi-finales. Face à l'Estonie, le pays hôte, parfait novice à ce niveau-là de la compétition, et adversaire le plus abordable sur papier. (1-0) mais en se montrant suffisamment solide pour l'emporter.

Dans cette escouade méchamment remaniée par Vermant (9 changements), ce sont deux Anderlechtois qui sont sortis du lot : tour de contrôle de l'entrejeu et auteur du goal libérateur avant la mi-temps. Une victoire étriquée qui a permis, grâce à un improbable concours de circonstances (victoire de la Croatie contre l'Espagne) aux Belges de finir en tête de leur groupe avec ce bilan de 6 points sur 9.

Une première place qui mettra donc la Belgique aux prises avec la France, 2e de sa poule derrière l'Italie. Un duel face aux Bleus, tant de mauvais souvenirs pour la Belgique ces dernières années. Les Diables Rouges se sont en effet cassé les dents à de multiples reprises sur la France. Les Diablotins de la génération précédente, aussi, d'ailleurs.

C'était l'an dernier, au même stade de la compétition, quand les Bleus avaient mis fin au rêve de la génération 2008 en battant la Belgique au bout du suspense (3-2). Une fois de plus, il y aura donc de la revanche dans l'air. Et l'envie, pour cette génération 2009, de venger ses aînés. Pour s'ouvrir les portes de la finale et signer le meilleur résultat historique pour la Belgique dans cette compétition





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