Belgique U17 : Sven Vermant vise les huitièmes au Mondial Qatar

La sélection belge U17, dirigée par Sven Vermant, se prépare pour la Coupe du monde au Qatar. L'objectif principal est de franchir le cap de la phase de groupes avec la génération 2009.

La sélection belge U17, composée de joueurs nés en 2009, s'apprête à disputer une étape majeure de sa carrière lors de la Coupe du monde qui se tiendra au Qatar. Le tournoi est prévu du 19 novembre au 13 décembre prochains et marque une occasion unique pour cette nouvelle génération de s'illustrer sur la scène internationale. L'équipe fait face à un contexte particulier marqué par l'expansion de la compétition à 48 équipes, ce qui complexifie les pronostics et les stratégies de jeu pour tous les participants.

Objectifs stratégiques de Sven Vermant

Sven Vermant, le sélectionneur de l'équipe belge, a clarifié les priorités tactiques et mentales pour ses joueurs avant le coup d'envoi. Il reconnaît que l'ambition ultime reste la victoire finale, mais il insiste sur la nécessité pragmatique de sécuriser d'abord le passage en seizièmes de finale. La phase de poules constitue donc l'enjeu immédiat et critique pour éviter l'élimination prématurée du tournoi.

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Le coach explique que partir d'un tournoi implique de viser l'excellence, mais la réalité du calendrier impose une progression étape par étape. Il faut absolument se qualifier pour la suite après la première phase. Avec quatre matchs à jouer avant d'accéder potentiellement à la finale, la marge de manœuvre reste étroite. L'imprévisibilité des confrontations en phase à élimination directe ne permet pas de planifier trop lointainement.

L'entraîneur souligne que l'on ne peut jamais savoir précisément contre quelle nation on sera confronté lors des phases suivantes. Cette incertitude impose une préparation mentale et physique adaptée pour gérer l'inconnu. La vision reste ouverte mais fermement ancrée dans une ambition réaliste qui tient compte des défis spécifiques de cette Coupe du monde XXL.

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Décisions de composition et génération 2008

La composition du groupe final révèle des choix tactiques précis de la part de l'encadrement technique belge. Quatre joueurs issus du centre de formation de Neerpede sont considérés comme utiles, voire potentiellement indispensables, que ce soit pour l'équipe première ou pour le RSCA Futures. Cependant, seuls deux joueurs de cette académie font partie du voyage au Qatar, avec le gardien de but qui occupe une place clé dans l'effectif retenu.

Sven Vermant admet que cette situation est regrettable pour les garçons qui avaient milité l'année précédente pour obtenir leur qualification mondiale. Il reconnaît que vivre une telle expérience est extraordinaire pour tous, mais il assume sa décision de sélectionner d'autres profils. Il a choisi des joueurs en qui il croit fermement et qui bénéficient également de la confiance de la fédération.

Le sélectionneur a privilégié la constitution d'un groupe homogène capable de se concentrer exclusivement sur la préparation au plus haut niveau. L'idée est d'offrir à ces jeunes sportifs l'opportunité de prouver leur valeur dans un contexte de compétition intense. Cette stratégie vise à optimiser les chances de résultat en isolant l'effectif des distractions potentielles.

Mémorisation des échecs précédents

L'expérience amère de la génération 2008 sert de repère et de leçon pour l'actuelle équipe. Ces joueurs avaient effectivement atteint les seizièmes de finale des championnats d'Europe après avoir terminé deuxièmes de leur groupe. Leur parcours s'était cependant terminé sur une défaite frustrante face au Portugal, qui était alors le tenant du titre et futur champion du monde, sur le score de 2-1.

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Ce souvenir récent rappelle à quel point la marge est fine au plus haut niveau en catégories de jeunes. Il est difficile de contester l'analyse de Sven Vermant quant au caractère imprévisible et redoutable de ce type de tournoi. Les Belges de 2009 doivent éviter de reproduire les mêmes erreurs face à des adversaires de calibre international supérieur.

Calendrier du parcours au Qatar

Le programme de la Belgique commence officiellement le 20 novembre avec une confrontation face au Viêt Nam au sein de la poule D. Ce premier match sera déterminant pour établir les bases de la campagne et prendre les points nécessaires pour espérer terminer en tête ou en deuxième position de groupe.

Après cette ouverture, l'équipe affronte le Mali le 23 novembre. Ce duel se présentera comme un challenge de plus en plus exigeant pour vérifier la solidité défensive et la capacité offensive du groupe. La préparation doit être parfaite pour répondre aux exigences de ce type d'adversaire physique et technique.

Le dernier match de la phase de groupes est programmé le 26 novembre contre la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre clôturera la première phase et définira le parcours en huitièmes de finale. Chaque point comptera alors pour espérer rejoindre les seize meilleures équipes nationales du monde et poursuivre l'aventure dans cette édition historique.