Belgique U21 bat Allemagne 2-1 grâce à Duranville à Essen

La Belgique U21 remporte son amical contre l'Allemagne sur le score de 2-1. Julien Duranville ouvre le score tandis que les Belges consolident leur avance pour l'Euro 2027.

La sélection belge des moins de 21 ans a décroché une victoire solide face à l'Allemagne lors d'un match amical disputé ce vendredi 15 mai 2026 au Stadion an der Hafenstrasse à Essen. Les Diablotins, qui se sont déjà qualifiés pour l'Euro espoirs 2027, ont imposé leur supériorité technique et tactique sur le terrain allemand, remportant la rencontre avec le score final de 2-1. Cette performance constitue une assurance de forme rassurante pour l'encadrement technique avant la compétition continentale.

Performance de Julien Duranville et ouverture du score

Julien Duranville, joueur de l'Olympique Lyonnais, a été le principal artisan de la réussite belge en première période. L'attaquant a ouvert la marque dès la huitième minute en convertissant le premier tir cadré des Belges pour porter le score à 0-1. Avant cette réalisation décisive, Duranville avait déjà démontré sa menace en créant la première occasion de jeu pour son équipe après seulement cinq minutes de match. Son dribble depuis la ligne médiane avait frôlé le but, mais sa finition ultérieure a prouvé son efficacité face aux portiers allemands.

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Réaction allemande et dominatrice au milieu de terrain

L'équipe d'Allemagne a rapidement réagi pour égaliser grâce à une performance collective au milieu de terrain. À la vingt-cinquième minute, les Allemands se sont emparés du ballon et ont marqué sur coup-franc direct. La frappe, exécutée à ras de terre par le milieu de terrain de Wolfsbourg, a permis aux visiteurs de revenir au score et de niveler le match à 1-1. Cette égalisation a reflété la capacité des Allemands à imposer leur rythme après un départ quelque peu lent face à la pressing belge.

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Occurrences manquées et consolitation par la Belgique

La fin de première période a été marquée par plusieurs occasions dangereuses pour les deux camps. À la trente-septième minute, une tentative de tir sur coup-franc de Julien Duranville est venue s'écraser sur la transversale, privant la Belgique d'une avance double. Immédiatement après, à la quarante-cinquième minute, un autre joueur belge a vu son tir finir sur le poteau, manquant ainsi de peu d'étendre l'avantage avant la pause. Les Belges ont dû composer avec l'absence du joueur brugeois, contraint de quitter la sélection après une légère commotion cérébrale survenue lors de l'entraînement.

Qualification confirmée pour l'Euro Espoirs 2027 en Serbie

Ce résultat conforte la qualification automatique de la Belgique pour le championnat d'Europe des moins de 21 ans, qui se tiendra du 16 juin au 3 juillet en Serbie et en Albanie. Comme l'Allemagne, la Belgique s'est qualifiée en tant que vainqueur de son groupe éliminatoire. Cette victoire amicale permet à l'équipe de Julien Duranville d'afficher une bonne condition physique et une cohésion tactique efficace. Les Diablotins repartent d'Essen avec le moral et la confiance nécessaires pour aborder la phase finale du tournoi continental avec les meilleures dispositions possibles.