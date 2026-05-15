Belgische artiest zal als 4e optreden in Eurovisiesongfestival

België heeft de finale van het Eurovisiesongfestival gewonnen. De Belgische artiest zal als 4e optreden in de finale.

In de grote finale van het Eurovisiesongfestival zal België als 4e aantreden. Dat is in de loop van de nacht beslist nadat alle finalisten bekend zijn geraakt na de tweede halve finale van de liedjeswedstrijd.

Israël zal net voor België optreden. Ook in de eerste halve finale van dinsdag kwam België na Israël aan bod in de competitie, al werd tussen die 2 liedjes de rechtstreeks geplaatste Duitse inzending nog gepresenteerd aan de kijkers. De precieze volgorde in de finale wordt grotendeels bepaald door de producers van de show. Zij houden daarbij onder meer rekening met de genres van de liedjes, om het evenwicht in de show te bewaren.

Maar ook logistiek speelt een rol want sommige acts hebben meer tijd nodig om op het podium te kunnen worden klaargezet. De producers hebben niet de volledige vrijheid. Na de halve finales wordt geloot om te kijken of de kandidaat in de eerste helft dan wel de tweede helft van de show zal aantreden. Een derde optie is de volledige vrijheid voor de producers, met name de ‘producer’s choice’.

Na haar kwalificatie dinsdag trok Essyla het kaartje ‘eerste helft’. Nu hebben de producers dus beslist dat België als 4e zal optreden. De Israëlische kandidaat trok na de halve finale van dinsdag het lotje ‘producer’s choice’, wat betekende dat de producers wat Israël betreft de volledige vrijheid hadden om de plaats te bepalen





