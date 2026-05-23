Belgium Condemned for Systematic Kidnapping, First Such Case in Europe

Belgium has been found guilty of kidnapping five mixed-race women, a practice that was deemed a crime against humanity, marking the first such case in Europe.

La Belgique devra indemniser cinq plaignantes pour leur enlèvement systématique durant la colonisation, un acte reconnu comme crime contre l'humanité. Cette décision judiciaire est inédite en Europe.

La Belgique a été définitivement condamnée vendredi pour l'enlèvement à leurs mères et le placement forcé de cinq fillettes métisses pendant la colonisation au Congo. À Bruxelles, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi de l'État belge, qui contestait cette décision de justice de décembre 2024. C'est la 'première condamnation d'un État européen pour un crime contre l'humanité durant la colonisation', a réagi leur avocate Maître Michèle Hirsch.

La Belgique devra dédommager les plaignantes à hauteur de 50.000 euros chacune. Les cinq femmes, désormais septuagénaires, avaient demandé cette somme dans leur plainte déposée en 2020. Le 2 décembre 2024, en renversant le jugement de première instance, la cour d'appel de Bruxelles avait estimé que les faits n'étaient pas prescrits, et que ces 'enlèvements systématiques' basés sur l'origine constituaient 'un crime contre l'humanité'.

Ce procès avait été le premier en Belgique à mettre en lumière le sort réservé aux métis nés dans les anciennes colonies belges (Congo, Rwanda, Burundi)





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Belgium Colonialism Systematic Kidnapping Crimes Against Humanity Mixed-Race Women

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