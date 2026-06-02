Belgium's Journey to the World Cup Begins in Croatia

The Belgian national team, led by coach Roberto Garcia, embarks on their journey to the World Cup in Croatia, aiming to bounce back from their disappointing performance against Canada and Morocco. The team faces challenges, including a player returning from injury and a defense that has been a weakness in recent matches. However, they also have the opportunity to showcase their offensive prowess and the potential of a key player who has been in impressive form.

plantait ses 4è et 5è buts en sélection dans un stade Maksimir de Zagreb, subitement passé de fournaise à frigo. 12 ans après sa dernière participation, la Belgique retrouvait officiellement la Coupe du Monde !

(ses gants ou son poteau... ) et scellait l'échec d'une Belgique déjà passée par le chas de l'aiguille contre le Canada, puis battue par le Maroc... Aujourd'hui, à l'heure de retrouver une Croatie qui, entre ces deux événements, a disputé une finale de Coupe du Monde en 2018 et en traîne toujours quelques rescapés (Quand sera-t-il prêt ? Quel concours pourra-t-il apporter sur le terrain, en dehors de celui qu'il possède déjà indubitablement en dehors ?

, lui, doit se remettre d'une blessure survenue au pire des moments, et qui aurait carrément pu lui faire rater le grand rendez-vous mondial... Bref, à l'heure de se déplacer à Rijeka, ville côtière de l'Istrie, aux pieds délicieusement trempés dans l'Adriatique, la Belgique, toujours 8è nation mondiale, tentera surtout de se rassurer face à la 11è... ), pas"officiellement" du voyage, mais qui aura quand même le droit de voyager en cabine et non en soute...

Du haut de ses 107 caps (le total aurait pu être plus élevé, mais on sait pourquoi ce n'est pas le cas), aura la lourde mission de diriger une défense qui, ne le cachons pas, constitue la pierre d'achoppement... La politique mathématique du football (gagner, c'est marquer un but de plus que l'adversaire) peut fonctionner quand on s'appuie sur une division offensive prolifique, ce qui est heureusement le cas de la Belgique actuelle, mais sans des fondations solides, l'immeuble tremble.

La réussite du tournoi dépendra donc aussi, et même surtout, du comportement défensif de l'équipe (pas limité à la seule ligne arrière).est l'un des"sages" que Garcia apprécie et qui, grâce à lui, a retrouvé du crédit en équipe nationale. Il part avec une petite longueur d'avance à droite surS'il est bien un secteur où la Belgique peut regarder tout adversaire dans le blanc des yeux, c'est le poumon axial.

Le capitaine fixe désigné, ont été laissés de côté, victimes d'une concurrence trop acérée ! )... Difficile de se plaindre. En toute logique, on peut imaginer que vont se répartir les deux matchs de préparation, pas nécessairement dans le but de définir un titulaire fixe ensuite, mais plutôt dans le but de les alterner selon le profil de l'adversaire.a fait taire les plus rêveurs des optimistes, ou inversement : il n'est pas apte à débuter en Croatie !

En toute logique, le poste de 9 sera à nouveau un poste de faux 9, plutôt bien occupé dans la campagne qualificative par, dont la mission est avant tout de décrocher, participer au jeu, distribuer et faire marquer. On imagine et on espère (sans trop en douter) quereste le facteur X de l'équipe.

Indispensable en sélection depuis longtemps déjà, il a terminé la saison de Premier League en boulet de canon avec Manchester City, alliant en plus les chiffres à une détonante manière : 5 buts et 2 assists sur les mois d'avril et de mai, toutes compétitions confondues (Premier League et FA Cup) ! En l'absence de, qui sort à peine de sa finale de Ligue des Champions, la question de la position ne se pose même pas (tous deux préfèrent évoluer à gauche).

(aux qualités défensives plus affûtées). Vu le contexte du match, on mise sur le Milanais qui, sur la pelouse du stade Rujevika, aura peut-être le bonheur et l'honneur de se retrouver face son légendaire coéquipier Chaque matin vers 11h30, recevez l’essentiel de l'information sportive. Et en cas d'événement sportif majeur, soyez les premiers informés par nos newsletters flash





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