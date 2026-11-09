Belswim dévoile la sélection belge pour les Championnats d'Europe

La fédération belge de natation, Belswim, annonce la liste des huit nageurs sélectionnés pour représenter la Belgique aux prochains Championnats d'Europe en petit bassin. Cette sélection vise à ravir le record de médailles obtenu en 2023.

La fédération nationale de natation belge, connue sous le nom de Belswim, a officialisé lundi la composition de l'équipe nationale qui défendra les couleurs du royaume lors des prochaines compétitions internationales. Cette annonce marque le début de la campagne de préparation pour huit nageurs d'élite qui ont été rigoureusement sélectionnés pour représenter la Belgique sur la scène européenne.

Les huit athlètes retenus se composent de trois femmes et de cinq hommes, formant un contingent diversifié capable de couvrir un large spectre d'épreuves. La sélection inclut des vétéans expérimentés et des talents prometteurs, témoignant de la volonté de Belswim de maximiser la performance collective lors de ces championnats majeurs.

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Roos Vanotterdijk au cœur de la stratégie

Roos Vanotterdijk apparaît comme la figure centrale de cette délégation, avec un programme de compétition exceptionnellement chargé. Elle participera à dix épreuves différentes, un nombre qui souligne son statut de主力 nageuse polyvalente. Son calendrier comprendra les 50 et 100 mètres dos, ainsi que les 50, 100 et 200 mètres papillon.

En plus de ses performances en papillon et dos, Roos Vanotterdijk disputera également les 100 et 200 mètres quatre nages. Sa présence sera également ressentie sur les distances plus courtes de nage libre, avec les épreuves de 50, 100 et 200 mètres nage libre. Cette surcharge de programme confirme son rôle indispensable dans l'obtention de points pour le classement final.

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Autres performances féminines détaillées

Florine Gaspard complètera le trio féminin avec quatre participations au programme. Elle prendra part aux courses de 50 et 100 mètres nage libre, démontrant sa vitesse sur sprint. Ses autres engagements concerneront les 50 et 100 mètres brasse, où elle cherchera à confirmer ses récentes performances.

Sarah Dumont aura une charge de travail légèrement différente, se concentrant sur des distances plus longues et spécifiques. Elle participera au 200 mètres papillon, une épreuve qui demande une endurance particulière. De plus, elle disputera les courses de 400 et 800 mètres nage libre, visant à marquer des points sur les distances médianes.

Dominance masculine sur les longues distances

Côté masculin, la stratégie repose fortement sur les spécialités de fond et de demi-fond. Lucas Henveaux sera le représentant principal sur les longues distances en nage libre. Il disputera les courses de 200, 400, 800 et 1.500 mètres, un programme exigeant qui nécessite une récupération optimisée.

Noah Verreth portera les espoirs belges en dos, avec deux épreuves au menu : les 50 et 100 mètres. Simon Laviolette quant à lui, alignera son entraînement sur le 400 mètres nage libre, ainsi que sur les 200 et 400 mètres quatre nages, cherchant à progresser sur des distances intermédiaires.

Historique et ambitions des médailles

L'objectif est clair : dépasser ou égaliser le record historique de médailles établi lors des précédents Championnats d'Europe en petit bassin. Lors de l'édition précédente à Lublin en Pologne, la Belgique avait réussi à rapporter cinq médailles, un résultat qui reste la référence nationale. Cette performance collective avait marqué les esprits et fixé un barème ambitieux pour l'équipe actuelle.

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Roos Vanotterdijk avait contribué à cet exploit en remportant l'argent sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres quatre nages. Florine Gaspard avait également brillé avec une médaille d'argent sur le 100 mètres brasse et une de bronze sur le 50 mètres brasse. Lucas Henveaux avait complété ce podium avec une médaille d'argent sur le 800 mètres nage libre.

Mémoire olympique et mondialiste récente

Lucas Henveaux conserve également une place particulière dans la mémoire récente de la natation belge grâce à sa performance aux Mondiaux 2024 à Budapest en Hongrie. Il y avait conquis la seule médaille pour la Belgique, le bronze sur le 200 mètres libre, alors qu'il était le seul nageur belge qualifié.

Cette médaille mondiale a mis fin à une longue disette, car il s'agissait de la première médaille belge aux championnats du monde en petit bassin depuis 2018. À l'époque à Hangzhou en Chine, Fanny Lecluyse avait décroché le bronze sur le 200 mètres brasse. Ces références historiques pèsent lourdement sur les épaules de la sélection actuelle qui vise l'excellence.

La préparation mentale et physique des huit nageurs s'intensifie désormais alors que la date de la compétition approche. Chaque athlète, de Noah De Schryver spécialisé en brasse à Daniel Laureyssens en nage libre, doit ajuster son周期 d'entraînement pour arriver au meilleur niveau simultané. La réussite de cette campagne dépendra de la capacité de l'équipe à gérer la fatigue et à performer sous la pression des attentes nationales.