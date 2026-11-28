Après quatre ans de travail méticuleux et de report, Benoît Poelvoorde et Bérénice Bourgueil voient enfin leur spectacle théâtral s'approcher de la première représentation prévue fin septembre.

Le projet qui devait voir le jour initialement entre amis s'est progressivement mué en un spectacle théâtral complexe, mené à bien avec une ténacité remarquable par l'acteur Benoît Poelvoorde et son acolyte Bérénice Bourgueil. Le comédien belge a admis devoir son engagement à la persévérance constante de sa partenaire, qui a refusé de lâcher prise malgré les hésitations initiales de l'artiste. Cette dynamique a permis de transformer une simple idée de divertissement en une œuvre scénique aboutie, marquant le retour de Poelvoorde sur les planches.

Une collaboration bâtie sur la persévérance

Benoît Poelvoorde a confié avoir accepté le défi un soir, mais c'est surtout l'obstination de Bérénice Bourgueil qui a garanti la concrétisation du projet. L'actrice explique qu'il aurait été plus simple pour l'acteur de retourner vers le cinéma, un médium qu'il préfère par facilité, mais qu'elle n'a jamais cessé de le pousser à aller au bout de cette aventure. Cette relation de complicité a été essentielle pour surmonter les réticences naturelles de Poelvoorde, souvent décrit comme quelqu'un de paresseux dans le processus créatif.

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Le travail d'écriture a été particulièrement intensif, avec de multiples séances de réflexion et des échanges réguliers d'idées entre les deux tourtereaux artistiques. Benoît Poelvoorde, se décrivant lui-même comme un homme déconstruit, a revisité son texte à de nombreuses reprises avant de le valider définitivement. Bérénice Bourgueil a insisté sur le fait que la première idée retenue n'était qu'un point de départ, nécessitant un polissage constant pour atteindre la qualité attendue.

Le rôle central de Bérénice Bourgueil

Bérénice Bourgueil assume le double rôle de metteuse en scène et de co-auteure, guidant l'artiste vers une forme de liberté sur scène. Elle admet que, contrairement au cinéma où l'on peut multiplier les prises, le théâtre exige une assomption totale de chaque instant vécu lors de la représentation. Cette discipline de fer a permis de structurer un spectacle qui explore les zones d'ombre de la psyché humaine avec humour et profondeur.

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L'intervention inattendue de Bérénice Bourgueil durant une émission a également servi de révélateur pour le duo, leur permettant de découvrir en direct le ressenti de leur collaboratrice. Vincent Taloche a séduit la comédienne par la qualité des textes proposés, encourageant ainsi cette collaboration qui repose sur une confiance mutuelle absolue. Leur méthode de travail, bien que chronophage, a abouti à une alchimie scénique unique.

Un chemin long vers la première représentation

La route vers la scène a été particulièrement longue et parsemée d'embûches temporelles. Une vidéo tournée en 2022 montrait déjà Benoît Poelvoorde annonçant une disponibilité pour juin, avant de repousser la date à septembre. Quatre ans plus tard, le spectacle est enfin sur le point de voir le jour, malgré les retards accumulés par l'acteur qui reconnaît sa tendance à procrastiner.

Au moment de la dernière interview, les deux auteurs sortaient tout juste de l'écriture du troisième acte, butant encore sur certains passages difficiles à finaliser. Cette phase finale est cruciale pour assurer la cohérence narrative de l'ensemble. Les auteurs ont choisi de se concentrer sur une ligne directrice précise, abandonnant d'autres pistes pour ne garder que l'essentiel.

Un duo inattendu entre médecin et presse

Les indices laissés par les comédiens dessinent le portrait d'un duo aux antipodes : Benoît Poelvoorde incarne un écrivain spécialisé dans les sujets médicaux, tandis que Bérénice Bourgueil joue son attachée de presse. Ces deux personnages ne forment pas un couple, mais leur relation dynamique réserve de nombreuses situations inattendues au public. La pièce aborde la mort avec une touche d'humour, tout en laissant le reste du mystère au spectateur.

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Le spectacle, inspiré de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, sera présenté au Théâtre Le Public jusqu'au 31 décembre. Cette programmation s'inscrit dans une programmation culturelle riche, incluant également le marché de Noël version jazz à la Jazz Station de Bruxelles le 6 décembre. Les attentes sont grandes pour cette rencontre théâtrale rare entre les deux complices.