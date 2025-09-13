Beperking van de werkloosheid: een kans voor een nieuw economisch model

Kamerlid Eva Demesmaeker (N-VA) betoogt dat de beperking van de werkloosheid in de tijd niet alleen logisch, maar dringend noodzakelijk is. Ze benadrukt het belang van werkgelegenheid en reintegratie, en stelt dat het huidige systeem onbetaalbaar en onhoudbaar is. Demesmaeker verwijt de vakbonden zich te bemoeien met de uitkeringsmodaliteiten om hun eigen financiële belangen te dienen, en pleit voor een heroriëntering van hun rol.

Met de beperking van de werkloosheid in de tijd komt ook een einde aan dat verdienmodel van de vakbond, schrijft Kamerlid Eva Demesmaeker (N-VA). In een normaal land is werkloosheidsuitkering tijdelijk. Niet eindeloos. Niet automatisch hernieuwbaar tot in de eeuwigheid. Niet een hangmat die generaties overspant. België was lange tijd het laatste Europese land waar werkloosheid in theorie en praktijk een levenskeuze kon zijn. Daar komt nu, eindelijk, verandering in.

Werkloosheidsuitkering in de tijd beperken is niet alleen logisch, het is noodzakelijk. Wie wíl werken, moet kunnen werken. Wie kán werken, moet aangespoord worden om het ook effectief te doen. Dat is sociaal, rechtvaardig en financieel onvermijdelijk. We moeten af van het idee dat werkloosheid een statuut is in plaats van een tijdelijke situatie. In een samenleving waar tienduizenden vacatures openstaan, kan het niet de bedoeling zijn dat mensen jarenlang uitvallen zonder enig vooruitzicht op re-integratie. Ons systeem is onbetaalbaar geworden, en erger: het is onhoudbaar. Wie daartegen protesteert, stelt het systeem zelf op termijn in vraag. Maar wie verzet zich het hardst tegen deze hervorming? Juist: de vakbonden.Et vient au cœur du problème. Les syndicats ne sont pas seulement préoccupés par le sort des demandeurs d'emploi. Ils sont également préoccupés par… leur propre portefeuille. C'est un secret bien gardé – ou pas assez bien gardé – que les syndicats reçoivent une indemnisation par dossier de demandeur d'emploi. Chaque demandeur d'emploi est, de manière cynique, un flux de revenus. Plus les gens restent longtemps au chômage, plus d'argent afflue vers les syndicats. Un incitatif pervers, enveloppé dans un habillage social. En limitant la durée du chômage, nous ne réduisons donc pas seulement les dépenses de la sécurité sociale. Nous réduisons aussi les fonds de fonctionnement des syndicats. Et laissez cela être un avantage supplémentaire. Moins de chômeurs signifie moins de dossiers, et donc moins de subventions. Cela signifie également que moins de personnes se sentiront encore liées à un syndicat qui verse leurs allocations. Le lien automatique entre le chômeur et le syndicat est enfin brisé. Et c'est un gain. Pour le demandeur d'emploi, pour le contribuable et pour la démocratie. Car soyons honnêtes : pourquoi les syndicats versent-ils les allocations de chômage ? Dans quel autre pays laissons-nous un groupe d'intérêt – avec une couleur politique claire – distribuer l'argent de l'État, avec des fonds publics qu'ils dépensent en grande partie à leur guise ? C'est comme si nous laissions la NMBS décider qui obtient un permis de conduire. Cela n'a aucun sens. Restriction du chômage dans le temps : « Les entreprises bruxelloises craignent les images d'OCMWs débordées qui vont tourner dans le monde » J'ose aller plus loin : laissons le gouvernement lui-même effectuer les paiements. Transparent, numérique, objectif. comme il doit l'être. Laissons le syndicat se concentrer sur sa mission d'origine : défendre les travailleurs sur le lieu de travail, aider à la conclusion d'accords sociaux, réfléchir à une sécurité sociale durable. Pas la gestion de dossiers, le paiement d'allocations ou la conduite de campagnes politiques avec notre argent des impôts. Le syndicat est né comme un levier pour le progrès social. Mais qui ne s'évolue pas devient un poids. Je ne plaide pas pour l'abolition de la syndicalisation, mais pour son réorientation. Qu'ils jouent un rôle syndical moderne, sans cette interconnexion archaïque avec les fonds publics et les systèmes d'allocations.





Knack / 🏆 5. in BE

Werkloosheid Vakbonden Secteur Privé Overheid Economie België

