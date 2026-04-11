Berlin célèbre Michael Jackson : Avant-première mondiale du biopic 'Michael' et hommage au King of Pop

Berlin vibre au rythme de Michael Jackson à l'occasion de l'avant-première mondiale du biopic 'Michael'. Un événement qui attire des fans du monde entier, désireux de redécouvrir l'artiste et son héritage musical, et qui suscite déjà un engouement exceptionnel. Le film promet une exploration approfondie de la vie complexe du King of Pop, interprété par Jaafar Jackson, neveu de la star. Les fans, réunis en Allemagne, partagent leurs impressions sur ce film tant attendu.

Il est aux environs de 23h ce vendredi à Berlin . La température extérieure ne dépasse pas les 5 degrés, mais une chaleur particulière envahit le quartier de l'Uber Arena, le long de la Sprée. Pierre, un fan belge de Michael Jackson venu de Spa, sort d'une des salles de cinéma où a été projeté en avant-première mondiale 'Michael', le biopic consacré au roi de la Pop. Il partage son enthousiasme : 'Un film incroyable, extraordinaire. Je conseille à tout le monde d’aller le voir.

Je ne peux pas spoiler le film, il ne sort que le 22 avril. Mais on a vraiment l’impression de revoir Michael Jackson. Et cela donne des frissons.' L'avis semble partagé par le Spadois et les centaines d'autres privilégiés venus du monde entier. Ils ont tous convenu avec Universal, le distributeur du film, de ne rien dévoiler sur leurs réseaux sociaux avant la sortie officielle. Pierre explique : 'En fait, Universal avait organisé un tirage au sort ouvert à tous. Je me suis inscrit, n’y croyant pas trop. Et j’ai été tiré au sort.' Il avoue avoir été bluffé par la prestation de Jaafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson, un des frères de Michael Jackson. Le film est réalisé par Antoine Fuqua ('Training Day', 'Equalizer'…) et produit par Graham King, à qui l’on doit déjà 'Bohemian Rhapsody'. Ils ont choisi Jaafar pour incarner le rôle principal de cette mise en images de la vie du chanteur considéré comme l'artiste le plus grand de tous les temps, notamment grâce au record de l'album le plus vendu de tous les temps, 'Thriller', sorti en 1982. Michael Jackson, un artiste unique, n'a pas toujours été compris. Berlin se met à l'heure Michael Jackson tout ce week-end. En plus de l'avant-première, qui a vu la présence de Jaafar Jackson, des autres acteurs du film, de plusieurs membres des Jackson Five et de Prince et Blanket, deux des trois enfants de Michael Jackson, la capitale allemande propose une 'Global fan celebration'. Au programme : une exposition de photos et de tenues de scène de la star, des rencontres avec les acteurs, des animations et une soirée dansante. La ville entière vibre au rythme du 'moonwalk'. Les fans, qui ont obtenu des billets pour assister à ces événements, sont prêts à faire la queue pendant des heures pour profiter de cette célébration. Philippe, l’un des fondateurs du fan-club belge, approche la cinquantaine. Son admiration pour Michael Jackson remonte aux années 80, à l'époque où 'Billie Jean', 'Beat it', 'Thriller' et 'Bad' dominaient les hit-parades. Il confie depuis Berlin : 'Il y a un vide depuis son décès en 2009. Il n’y a plus toute cette hype, toute cette excitation à chaque sortie d’album, de clip vidéo, à chaque concert… Mais cette présence est encore là. Michael Jackson n’est pas là physiquement mais regardez autour de vous le monde présent ici à Berlin pour l’avant-première. Sa musique a créé un lien avec les gens qui restera pour toujours.'\Ce lien créé par la musique de Michael Jackson est fait de hauts et de bas. La vie de l'artiste a été marquée par des polémiques, notamment des accusations d’agressions sexuelles sur mineurs, malgré les démentis et l’acquittement de 2005. Ses excentricités ont également fait couler beaucoup d'encre. L’une d’elles s'est d'ailleurs produite à Berlin en novembre 2002, lorsque Michael Jackson a suspendu un de ses fils à la fenêtre de son hôtel, suscitant un tollé international. C'est un personnage complexe que ce biopic se propose d'explorer en remontant à son enfance, une enfance qualifiée d'anormale. À dix ans, Michael Jackson, battu par son père, vivait déjà une vie d'adulte : une star qui enchaînait les succès avec les Jackson Five, alors que sa place aurait dû être dans une salle de classe ou dans un parc. Philippe confirme : 'Michael Jackson était complexe. Complexe dans le sens où il avait un esprit créatif illimité. Il s’est consacré toute sa vie à son art. Mais à côté, il avait cet amour profond pour la nature, pour les enfants… Cet amour n’a pas toujours été bien compris. Il est difficile à résumer. Ce n’était pas qu’un chanteur ou qu’un danseur. C’était quelqu’un qui regroupait différentes disciplines avec le sens du spectacle, sans oublier l’humanitaire. Toute star a ses fans et ses détracteurs. Moi, je dis aux personnes qui se sont laissées influencer par les différentes polémiques de recouper les informations, car elles sont disponibles facilement. Pour moi, Michael Jackson restera un artiste unique mais qui n’a pas toujours été compris.'\Selon Philippe, qui a assisté à plusieurs concerts de la star, le biopic permettra de cerner un peu plus la personnalité de Michael Jackson, aujourd’hui dévoilée sur grand écran. Il pourrait même contribuer à le réhabiliter. Il conclut : 'J’ai eu l’impression de revivre certains moments de ma vie de fan notamment les concerts reproduits dans le film. La performance de Jaafar Jackson est incroyable.' Ce film offre donc une occasion unique de se replonger dans l'univers de Michael Jackson, de redécouvrir sa musique et d'approfondir la compréhension de cet artiste hors du commun. L'engouement suscité par l'avant-première à Berlin témoigne de la passion intarissable que le King of Pop continue de susciter, des années après sa disparition





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