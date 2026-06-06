Bernadette Chirac, une Première dame discrète mais influente, s'éteint à 93 ans

Bernadette Chirac, épouse de l'ancien président Jacques Chirac, est décédée à 93 ans. Elle a marqué la vie politique française par son engagement local en Corrèze et son action pour les enfants hospitalisés. Emmanuel Macron a salué sa mémoire.

Bernadette Chirac , née Bernadette Chodron de Courcel le 18 mai 1933 à Paris, est décédée à l'âge de 93 ans. Longtemps restée dans l'ombre de son époux Jacques Chirac , elle a su, au fil des décennies, construire sa propre légitimité politique.

Élue conseillère générale de Corrèze de 1979 à 2015, elle a marqué de son empreinte ce département devenu un bastion chiraquien. Son engagement pour les enfants hospitalisés, notamment via l'opération Pièces Jaunes, lui a valu une grande popularité. Elle a également joué un rôle clé dans la réélection de Jacques Chirac en 2002, après avoir mis en garde contre la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997. Emmanuel Macron lui a rendu hommage, saluant une femme de cœur et d'obstination.

Bernadette Chirac restera une figure singulière parmi les Premières dames françaises, alliant discrétion et influence





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