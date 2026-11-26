Bernard Frenay devient administrateur délégué de Dexia Holding dès le 1er janvier. Cette nomination marque une étape clé dans la résolution ordonnée du groupe financier après la séparation de Belfius.

La direction de Dexia Holding a officiellement entamé sa transition de leadership avec la nomination de Bernard Frenay comme nouvel administrateur délégué et président du comité de direction. Cette décision stratégique, rendue publique peu de temps après le conseil d'administration qui s'est tenu il y a environ dix jours, fixe au 1er janvier la date effective de son entrée en fonction. M. Frenay succède ainsi à la tête de l'entité résiduelle qui a été créée pour gérer la fin de vie ordonnée de l'ancien géant bancaire Dexia.

Parcours professionnel de Bernard Frenay

Le profil du nouveau dirigeant témoigne d'une longue expertise dans le secteur financier belge et international. Bernard Frenay, diplômé de l'ICHEC, a initié sa carrière professionnelle en 1990 au sein de la Générale de Banque, institution aujourd'hui connue sous le nom de BNP Paribas Fortis. Au fil des années, il a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein de cette banque, atteignant le poste stratégique de directeur financier adjoint en 2008.

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Après une décennie passée chez BNP Paribas Fortis, Bernard Frenay a rejoint Euroclear en 2009. Il y a d'abord exercé les fonctions de responsable des départements Finance, Achats et Facility Management. Sa montée en puissance s'est poursuivie jusqu'à son entrée au comité de direction du groupe en 2015, où il a assumé le rôle de Group CFO. Depuis 2024, il dirigeait la division European Markets au sein du comité de direction d'Euroclear, occupant le titre de CEO.

Changements au sein du conseil d'administration

Parallèlement à la nomination du président du comité de direction, le conseil d'administration de Dexia Holding procédera à une cooptation importante lors de sa réunion prévue ce vendredi. Sampieru Repetti-Deiana rejoindra effectivement le conseil en qualité d'administrateur, remplaçant Victor Richon. Ce dernier a quitté ses fonctions pour intégrer le cabinet du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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Ce changement de représentation étatique s'inscrit dans le contexte plus large de la gouvernance de Dexia Holding. L'État français, à travers la nomination de M. Repetti-Deiana, continue de jouer un rôle de surveillance sur la résolution finale de l'entité. Cette dynamique reflète la complexité des liens historiques entre les actionnaires français et belges dans la gestion de l'après-Dexia Banque.

Historique de la séparation et modèle actuel

Pour comprendre la situation actuelle de Dexia Holding, il est essentiel de remonter aux événements structurels de 2011. À cette époque, la division bancaire belge du groupe a été isolée et rebaptisée Belfius. Dexia a alors dû se concentrer sur une stratégie de désengagement progressif de ses activités résiduelles, notamment via la gestion de ses prêts et obligations non stratégiques.

Une étape charnière a été franchie avec le retrait d'agrément de Dexia Crédit Local, devenu effectif dès le 1er janvier 2024. Cette mesure administrative a marqué le début officiel d'un nouveau modèle d'entreprise pour Dexia Holding. L'entité poursuit désormais sa résolution ordonnée en tant que non-banque, sans activité de banque commerciale classique.

Implications et prochaines étapes

La nomination de Bernard Frenay intervient dans un contexte de finalisation de cette résolution ordonnée. Son expertise en finance, acquise notamment chez Euroclear, devrait être mise à profit pour gérer les dernières étapes de la dissolution et de la liquidation des actifs résiduels. Le groupe reste sous la supervision étroite des régulateurs et des actionnaires historiques.

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Les prochaines étapes incluent la mise en œuvre effective des pouvoirs du nouveau comité de direction dès le début de l'année prochaine. La cooptation de Sampieru Repetti-Deiana au conseil complète l'équipe dirigeante avec une représentation étatique française, assurant ainsi un équilibre dans la gouvernance pendant cette période de transition finale. L'objectif reste la fin de vie ordonnée et transparente de Dexia Holding, conformément au plan établi par les autorités de surveillance financière.