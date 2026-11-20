Bernard Quintin et Theo Francken unissent leurs efforts pour créer une force de 1.200 agents spécialisés, remplaçant les unités existantes DAS et CIK pour sécuriser l'ordre public.

Le ministre de l'Intérieur Bernard Quintin (MR) et son homologue de la Défense, Theo Francken (N-VA), ont officialisé leur volonté commune de structurer une nouvelle intervention force fédérale. Cette unité militairement formée, qui succédera aux structures actuelles, vise à renforcer considérablement les capacités de maintien de l'ordre dans le pays. Le projet repose sur l'unification des forces existantes pour créer une réserve d'intervention solide et opérationnelle.

Une force unifiée de 1.200 agents spécialisés

Bernard Quintin a précisé les contours de cette nouvelle entité, qui vise à rassembler environ 1.200 membres au sein d'une seule intervention force. Cette masse critique sera constituée de deux groupes de 400 personnes provenant de la Direction de la Sécurité Publique et du Corps d'Intervention actuels. L'objectif est de créer une capacité d'action massive, capable de répondre efficacement aux graves perturbations de la paix publique. Theo Francken a confirmé que son département financera cette nouvelle entité, dont le noyau dur initialement compte 400 personnellement formés.

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Structuration autour de cinq commandopostes majeurs

L'architecture territoriale de cette nouvelle force subira une transformation radicale pour optimiser sa réactivité stratégique. Les unités actuellement dispersées sur plus de 15 sites différents sur le territoire national seront regroupées. Cette centralisation s'alignera strictement sur les juridictions des cinq cours d'appel belges. Cinq commandopostes majeurs verront le jour à Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Mons pour couvrir l'ensemble du territoire national.

Cette restructuration vise à éliminer les délais actuels liés à la fragmentation géographique des équipes. En concentrant les moyens, les autorités espèrent déployer des forces considérables sur le terrain en un temps record. Bernard Quintin souligne que cette rapidité est essentielle pour intervenir de manière ferme contre les acteurs cherchant à déstabiliser la société.

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Focus exclusif sur le maintien de l'ordre public

La priorité absolue assignée à cette nouvelle intervention force sera le maintien de l'ordre public et la sécurité civile. Cette mission centrale prendra le pas sur toute autre tâche de soutien au sein de la police fédérale. Avec un effectif de 1.200 hommes, cette unité représentera environ dix pour cent du personnel opérationnel total de la police fédérale belge. Bernard Quintin explique que cette réorientation est nécessaire face aux émeutes observées lors de récentes manifestations.

Le ministère de l'Intérieur précise que cette entité sera opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle pourra être déployée à tout moment et à grande échelle pour faire face à des crises majeures. Cette approche marque un tournant significatif dans la gestion des risques de violence collective en Belgique.

Réactions mitigées et intégration dans la réforme

L'annonce de cette fusion a provoqué des réactions contrastées au sein des institutions policières et politiques. Certains membres de la police ont qualifié les propos de Bernard Quintin de discours inutiles, suggérant qu'il reprenait simplement des propositions antérieures. D'autres craignent une connotation négative liée à la disparition de la Garde Civique vingt-cinq ans plus tôt.

Néanmoins, les ministres Quintin et Francken affirment être presque entièrement d'accord sur le principe de création de cette nouvelle entité. Le projet s'inscrit dans le cadre plus large de la réforme en cours de l'architecture sécuritaire fédérale. Les autorités ambitionnent d'obtenir des résultats concrets dans les plus brefs délais possibles.