BeTV, filiale d'Orange Belgium, envisage la fin de ses activités pour 64 salariés en raison du marché TV. Les abonnés sont rassurés sur la continuité du service.

BeTV, filiale détenu par Orange Belgium, envisage d'arrêter ses opérations en raison des bouleversements sur le marché de la télévision premium. Cette annonce fait peser une menace immédiate sur soixante-quatre postes de travail au sein de la société de diffusion.

Procédure de licenciement collectif engagée

La direction de BeTV a informé mercredi les représentants du personnel de son intention de mettre fin à ses activités et de procéder à un licenciement collectif. Soixante-quatre emplois sont menacés par cette décision stratégique.

Also read Les bourgmestres veulent interdire les feux d'artifice pour les fêtes de fin d'année

Cette mesure s'explique par le contexte actuel marqué par des changements profonds sur le marché de la télévision premium. La chaîne a publié un communiqué pour clarifier les raisons de cette annonce difficile pour ses collaborateurs.

Réaction d'Orange Belgium et dialogue social

Orange Belgium, actionnaire unique de BeTV, se dit pleinement consciente de ce que l'annonce signifie pour les soixante-quatre personnes travaillant chez BeTV. L'incertitude qu'elle représente quant à leur avenir professionnel est également reconnue par le groupe.

Advertisement

Une procédure d'information et de consultation a été officiellement engagée avec les représentants syndicaux. BeTV précise que la priorité est d'aborder les prochaines étapes avec soin et respect, en toute transparence.

Le dialogue ouvert avec les représentants du personnel constitue le cadre choisi pour gérer cette transition. La direction insiste sur la nécessité de respecter les processus établis pour accompagner les salariés dans cette période de mutation.

Aucune incidence sur les abonnés de BeTV

BeTV et Orange Belgium rassurent toutefois les clients de BeTV sur la continuité de leur expérience. À ce stade, il n'y a aucune incidence sur leurs services actuels, malgré la fermeture envisagée de l'entité juridique.