Le KVC Westerlo a remporté un match crucial face à Gand (1-0) grâce à un but de Margaritha à la 72e minute, lors de cette journée de championnat.

Le KVC Beveren a obtenu une victoire précieuse face au KAA Gand lors de cette rencontre de Pro League, s'imposant sur le score minimal de 1 à 0. Ce succès s'est dessiné au fil d'une partie où le danger était constant pour les deux camps, avant que l'attaquant Margaritha ne décide du sort du match en deuxième période.

Analyse des actions offensives de Beveren

Dès les premières minutes, Beveren a montré son intention de dominer le duel offensif. Johannes Schenk a été à l'origine d'une opportunité claire à la 22e minute, suivie peu de temps après par une frappe dangereuse à la 35e minute. Le joueur a ensuite éliminé deux défenseurs adverses dans le rectangle pénalty à la 55e minute, mais sa tentative finale a été repoussée par son propre coéquipier Kabore.

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La domination technique du KAA Gand

Le début de la deuxième période a été largement acquis par les joueurs de Gand. Abrahams a dévié une reprise sur la latte du gardien gantois à la 50e minute, tandis que Da Silva Lopes a profité d'une supériorité numérique pour menacer les buts locaux à la 56e minute. Le portier gantois a également été sollicité sur des tentatives isolées vers la fin du match, notamment par Roef à la 64e minute après une intervention du spectateur.

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Le but décisif et les réactions immédiates

La clé du match s'est jouée à la 72e minute lorsque Margaritha a trompé la vigilance du gardien adverse d'un plat du pied pour ouvrir le score. Cette action a provoqué une réaction immédiate des hommes de Gand, qui ont tenté de réagir par tous les moyens. L'égalisation sur un corner de Goore à la 74e minute a toutefois été annulée par l'assistance vidéo pour position de hors-jeu.

Conclusion et bilan des performances

Les derniers moments de la rencontre ont vu les tentatives de Roef et Vergara manquer leur cible, respectivement à la 88e et 89e minutes. Les deux équipes se sont séparées avec les trois points pour Beveren, une victoire qui renforce leur position au classement et démontre leur capacité à conserver leur avantage malgré la pression constante des visiteurs.