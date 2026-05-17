Bibi Netanyahu promet d'éliminer les cerveaux de la attaque du Hamas sur le sol israélien et d'étendre la campagne contre le mouvement islamiste

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis de traquer et d'éliminer les responsables de l'attaque du Hamas contre Israël, qualifiant le commandant ravé déchu d'Ezzedine Al-Haddad de 'souvent assassine meurtrière en Israël'. Il a également fait état de l'étendue de la campagne contre le Hamas mené par l'armée et les services de renseignement israéliens, ainsi que de la présence d'une partie de l'armée dans une zone plus extensive du territoire de Gaza qu'avant la guerre.

Ses propos faisaient suite à l'annonce la veille par l'armée israélienne de la mort d'Ezzedine Al-Haddad, commandant de la branche armée du Hamas, tué lors d'une frappe aérienne à Gaza vendredi.

Au lendemain de l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas du 7 octobre 2023 sur le sol israélien, M. Netanyahu avait promis de traquer et d'éliminer les cerveaux de cette attaque qui, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels, a fait 1.221 morts en Israël, en majorité des civils. J'ai promis que chaque architecte du massacre et de la prise d'otages serait éliminé jusqu'au dernier, et nous sommes très proches d'achever cette mission





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