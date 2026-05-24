Bij Franse duo Betical blijft het voorlopig rustig, want je staat er als bezoeker pal in de zon, maar wie wil kan er nog even gaan dansen bij de Franse broers van Betical. Het duo draaide eerder al op Tomorrowland Winter en wordt gesteund door de grote namen uit de muziekwereld.

Bij Franse duo Betical blijft het rustig, 'maar hou deze gasten zeker in de gaten' Op district 4 blijft het voorlopig rustig, want je staat er als bezoeker pal in de zon, maar wie wil kan er nog even gaan dansen bij de Franse broers van Betical .

Het duo draaide eerder al op Tomorrowland Winter en wordt gesteund door de grote namen uit de muziekwereld. Zo viel hun nieuwste release 'Do it again', een herwerking van het gelijknamige nummer van The Chemical Brothers, in de smaak bij onder meer Keinemusik en David Guetta.

'Dit is een act waarvan we het laatste nog niet gezien hebben', zegt Studio Brussel-presentator en dj Jeroen Delodder. 'Hou deze gasten zeker in de gaten. ' Waar het wel helemaal vol staat: district 1. Heel wat hardtechnofans hebben zich er verzameld om de Antwerpse dj Føss te zien.

De Gentse dj Filston draait vanmiddag op district 3, pal in de zon. Niet de ideale locatie op een hete dag zoals vandaag. Toch verzamelden enkele fans zich aan de stage om mee te feesten. Bij district 2 is het voorlopig rustig, maar er is wel weinig nieuws onder de zon, behalve een zalig aanvoelend briesje uit het noordoosten.

De temperatuur fluctueert tussen 27,5 en 30,5 graden in de schaduw, afhankelijk van windje of geen windje. Vanavond wordt het nagenoeg windstil, waardoor de afkoeling niet meteen tot frisse toestanden zal leiden. Pas na 21 uur zakt de temperatuur onder 25 graden. De UV heeft nu zijn maximum bereikt rond niveau 6.

Dat betekent dat een onbeschermde huid al na 10 à 15 minuten kan verbranden. Goed insmeren blijft dus het advies. Na 18 uur is dat net als altijd zinloos: de UV haalt dan geen 2 meer. Wie toch al zin heeft om te dansen op deze warme middag, doet dat vooral aan de overdekte districts.

Zo staat er al wat volk in district 7 en district 5, de 2 grote tenten. Het meeste volk staat aan district 1, de hardtechno-stage. Daar gaat het vanmiddag (zoals het hele weekend) alweer lekker hard. Zowel onder de tent als in het water hebben bezoekers een plekje gevonden om te dansen.

Het is tot nu toe heel rustig geweest. We zijn erg tevreden', zegt festivalwoordvoerder Lomme Valkeneers op deze laatste dag van het festival. Zowel de politie als de Rode Kruis-teams kregen voorlopig nog niet te maken met ernstige incidenten.

'Het is dan wel warm, maar we zien dat festivalgangers zich verantwoordelijk gedragen en voldoende schaduw opzoeken', aldus Valkeneers. In een pushbericht via de festivalapp krijgen bezoekers nog een duidelijke reminder: 'Houd het op deze laatste dag leuk en veilig. Pillen en poeders bevatten niet altijd wat je verwacht. Heb je vragen over drugveiligheid?

Kom langs bij de stand van We Care a Lot of bij de EHBO-posten.

' De laatste dag van Extrema Outdoor 2026 is begonnen. De zon schijnt opnieuw hard hier in Houthalen, maar dat houdt de festivalgangers niet tegen. Het terrein loopt langzaam vol met bezoekers die vooral de schaduw of het koele water van de Plas opezoeken. Het feestje is bijna afgelopen hier in Houthalen.

Op het festivalterrein dan toch, want Extrema Outdoor trakteert de campinggangers elke nacht nog op een afterparty. Vanavond bouwen Agents of Time en Mind Against daar nog een feestje tot 4 uur. We sluiten deze liveblog af, maar zijn er morgen weer. Dan staan er nog acts van Pegassi, Franky Rizardo en Marco Carola op de planning.

Slaapwel (of nog veel dansplezier)! Het laatste uur van deze 2e dag van Extrema Outdoor is ingegaan. Festivalgangers hier hebben nog heel wat keuze in met wie ze dat laatste uurtje willen doorbrengen. Zo sluiten graag geziene gasten Kölsch en Adam Beyer af op district 5 en district 7.

Zij zijn grote namen, dus het is niet toevallig dat ze het mooiste plekje krijgen op hun respectievelijk podium. Wie het allemaal wat steviger wil, kan terecht aan district 1, de hardtechno-stage. Daar speelt Holy Priest, een Duitse dj met een opvallend masker, voor de allereerste keer op dit festival. De 'Back-to-Back'-set van Hernan Cattaneo en Dixon, daar is de organisatie heel trots op.

De dj's hebben namelijk nog nooit samengespeeld, maar doen dat nu wel tijdens een set van 3 uur.

'Dixon is een Duitse top-dj, die een paar jaar op rij verkozen is tot beste dj ter wereld. Hernan Cattaneo is een Argentijnse veteraan van in de 60. Ze zitten dus in een totaal ander circuit: Cattaneo spreekt eerder oudere ravers aan, terwijl Dixon populair is bij 35- tot 40-jarigen', legt hij uit. Op district 2 hebben Kyle Starkey en Lammer net hun gezamenlijke set afgeron





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Extrema Outdoor Betical Tomorrowland Winter French Duo Hardtechno Antwerpse Dj Føss Gentse Dj Filston District 1 District 4 District 5 District 7 District 3 Hardtechno-Stage Overdekte Districts Frische Toestanden UV Drugs Festivalgangers Afterparty Pegassi Franky Rizardo Marco Carola Hernan Cattaneo Dixon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

3 nieuwe bevestigde gevallen van ebola in Oeganda, buurland van Congo telt 5 besmettingenIn Oeganda zijn 3 nieuwe bevestigde gevallen van patiënten die besmet zijn met ebola. Het buurland van Congo, waar de epidemie woedt, telt nu in totaal 5 bevestigde besmettingen, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om een Oegandese chauffeur die de eerste bevestigde patiënt in het land vervoerde en een gezondheidswerker die besmet raakte bij het verzorgen van diezelfde persoon. De 2 worden momenteel verzorgd. De derde nieuwe patiënt is een Congolees die met het vliegtuig in Oeganda arriveerde. Alle personen die met de 3 in contact kwamen, worden opgevolgd. Oeganda schortte donderdag al het openbaar vervoer richting Congo op. Het land registreerde op 15 mei de eerste 2 ebolapatiënten op zijn grondgebied. Een van hen is inmiddels overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde gisteren dat het aantal ebolagevallen in het oosten van Congo blijft stijgen. Daar zijn intussen bijna 750 vermoedelijke besmettingen en 177 mogelijke sterfgevallen geregistreerd. De epidemie vormt in Congo nu een 'heel hoog' risico, op regionaal en op internationaal niveau blijft de risicobeoordeling onveranderd, op respectievelijk hoog en laag. Google heeft een nieuwe functie gelanceerd waarmee je zelf kunt kiezen welke bronnen je eerst ziet wanneer je zoekt. Zo mis je nooit meer het laatste nieuws van VRT NWS.

Read more »

Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied gestolen (Israëlische minister wordt uitgesloten van Frans grondgebied)Fabriekant (Israëlische minister heeft toegang tot Frans grondgebied gekregen) heette Itamar Ben-Gvir de toegang tot het grondgebied van Frankrijk heeft ingetrokken als reactie op de beelden in de kwestie der Global Sumud Flotilla. Jean-Noël Barrot, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, heeft bevestigd dat vanaf vandaag Itamar Ben-Gvir verboden is om het Franse grondgebied te betreden.

Read more »

VS, Israël en Iran: spanningen blijven oplopenDe spanningen tussen de VS, Israël en Iran blijven oplopen, hoewel er een broos staakt-het-vuren is afgesproken. Onderhandelaars denken dat ze dicht bij een akkoord zijn om het staakt-het-vuren te verlengen en een kader te scheppen voor gesprekken over het Iraanse nucleaire programma.

Read more »

Franse man veroordeeld tot 25 jaar cel voor verkrachting en marteling van zijn echtgenoteA French man has been sentenced to 25 years in prison for the rape and beating of his wife. The victim, Laeticia R., experienced severe sexual violence and was forced by her husband to have sex with hundreds of other men. Inspired by Gisèle Pelicot, who had been publicly speaking about her ordeal, Laeticia testified during the trial that she had stopped counting at 487 men, some of whom she had seen up to 10 times. She also had to keep a list. The crimes took place between 2015 and 2022. The 51-year-old ex-partner, a former bank employee, admitted to acts of violence and sexual intercourse with animals. However, he denied these allegations during the trial. The man claimed that his former wife had given her consent for the sexual acts. 'We had a consensual sadomasochistic relationship where we enjoyed and participated in role-playing games of prostitution,' he said during the trial. The victim, on the other hand, stated that her partner had 'psychological control' over her. 'I felt like I was dying from the inside.' In this French case, Pelicot was also the victim of years of rape, organized by her former husband, involving dozens of men.

Read more »