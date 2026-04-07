Bilan 2025 de la criminalité à Polbruno : baisse des vols, hausse des arrestations et défis persistants

La Zone de Police Polbruno (Schaerbeek, Evere, Saint-Josse-ten-Noode) publie son bilan de la criminalité pour l'année 2025. Malgré une baisse de certains délits, les défis persistent, notamment concernant la lutte contre les stupéfiants et la violence dans certains quartiers.

La catégorie ' criminalité objective' compile l'ensemble des faits constatés suite à une plainte ou à une intervention policière, consécutive à un appel à la police. En 2025, sur le territoire de la Zone de Police Polbruno , qui englobe Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode, un total de 29.495 procès-verbaux judiciaires initiaux, toutes infractions confondues, ont été dressés.

Ces chiffres, bien que témoignant d'une relative stabilité globale, masquent des évolutions significatives au sein de différents types de criminalité. On observe notamment une diminution notable des vols dans les véhicules, des vols à la tire et des cambriolages, ce qui représente une évolution positive pour la sécurité publique. Cette baisse peut être attribuée à divers facteurs, comme le renforcement des patrouilles, l'amélioration des dispositifs de surveillance et les campagnes de sensibilisation menées auprès de la population. L'efficacité des mesures de prévention et de répression mises en place semble porter ses fruits, contribuant à réduire l'incidence de ces délits sur le territoire couvert par la zone de police.\Parallèlement à ces tendances positives, il est crucial de noter l'augmentation significative des arrestations, enregistrant une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. De plus, les mises à disposition du parquet ont connu une augmentation spectaculaire de 147% en comparaison avec 2024. Ces chiffres traduisent une intensification de l'activité policière et une volonté affirmée de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. L'augmentation des arrestations peut être liée à une présence policière accrue sur le terrain, à l'efficacité des enquêtes et à l'amélioration des techniques d'investigation. L'augmentation des mises à disposition du parquet reflète quant à elle une volonté de traduire en justice un plus grand nombre de suspects, démontrant la détermination des autorités à combattre l'impunité et à sanctionner les auteurs d'infractions. Cependant, il est essentiel d'analyser en détail la nature des infractions conduisant à ces arrestations et ces mises à disposition afin de comprendre les enjeux et d'adapter les stratégies de lutte contre la criminalité.\Malgré ces progrès, plusieurs points d'attention majeurs persistent et requièrent une vigilance particulière. La zone de police Polbruno doit continuer à faire face aux défis posés par les vols avec violence, les violences intrafamiliales et la criminalité informatique. Ces phénomènes, souvent liés à des dynamiques complexes et à des facteurs sociaux spécifiques, constituent des priorités d'action importantes. La lutte contre les stupéfiants demeure également une priorité absolue. En 2025, le nombre de procès-verbaux liés aux infractions liées à la drogue a connu une augmentation alarmante de 53%, atteignant un total de 1333 PV. Cette forte progression met en lumière la nécessité de renforcer les actions de lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. La police souligne également que la violence reste fortement concentrée dans le Quartier Nord, où la sécurisation exige 'plus que jamais' une attention particulière. Pour répondre à cette problématique, la zone de police met en œuvre des opérations de moyenne et grande ampleur, des actions de sécurisation routière et des initiatives préventives menées en collaboration avec les différents acteurs du quartier, afin d'améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants





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