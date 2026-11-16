Bilan 2026 : Blockx, Bergs et Collignon, l'essor du Big Three belge

Synthèse des performances exceptionnelles d'Alexander Blockx, Zizou Bergs et Raphaël Collignon en 2026, marquant l'âge d'or du tennis masculin belge.

Les trois piliers du tennis masculin belge, Alexander Blockx, Zizou Bergs et Raphaël Collignon, ont définitivement clos leur saison 2026. Après douze mois intense marqués par une pression médiatique et sportive considérable, leurs résultats confirment une montée en puissance structurante pour l'équipe de Belgique.

Progrès record d'Alexander Blockx

Alexander Blockx a réalisé une progression statistique vertigineuse en gravissant soixante-dix-huit positions au classement mondial. Partant de la 115e place lors du Challenger de Canberra, il atteint désormais la 28e position à l'aube de la nouvelle année. Ce jeune joueur de 21 ans a transformé son potentiel en résultats concrets dès le premier tournoi de l'année en remportant son premier titre.

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Sa carrière a connu plusieurs accélérations majeures, incluant une finale à Lille et une demi-finale à Cap Cana dans la catégorie Challenger. Le tournoi de référence s'est révélé être le Masters 1000 de Monte-Carlo, où il a disputé les huitièmes de finale après avoir vaincu Denis Shapovalov et Lorenzo Musetti. Sa performance s'est poursuivie à Madrid, en demi-finale de Masters 1000, avec des victoires prestigieuses contre Félix Auger-Aliassime, Francisco Cerundolo et Casper Ruud.

Blockx a également atteint la finale de l'ATP 250 d'Estoril, sa première sur le circuit principal, et un troisième tour à Rome. Son apogée en Grand Chelem s'est concrétisée lors de l'US Open avec un quart de finale historique. Une blessure à la cheville survenue avant l'European Open a interrompu sa dynamique, faisant du Masters 1000 de Shanghai en octobre son dernier engagement de l'année.

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Stabilité et titres majeurs pour Zizou Bergs

Zizou Bergs a maintenu une position stable dans le top 50, passant de la 42e place lors de la United Cup à la 44e actuelle. Bien que son classement mondial ait légèrement régressé, il conserve un meilleur résultat historique atteint le 10 août à la 33e position. Le joueur belge a concrétisé l'attente en remportant son premier titre ATP sur gazon à Eastbourne en juin dernier.

La United Cup a marqué un tournant émotionnel et technique pour Bergs, qui a mené l'équipe belge en demi-finale en battant notamment Félix Auger-Aliassime et Alexander Shevchenko. Ses performances en Masters 1000 ont été solides, avec des troisième tours à Monte-Carlo et au Canada, ainsi qu'une finale au Challenger d'Aix-en-Provence.

Ses succès en Grand Chelem incluent des troisième tours à Wimbledon et à l'US Open. Son parcours à Bruxelles s'est arrêté en quart de finale, tout comme à Shanghai où il a réalisé un exploit notable en éliminant Carlos Alcaraz. La fin d'année a été plus difficile avec trois défaites consecutives au premier tour à Bâle, Paris et Stockholm.

Résultats prometteurs mais hémorroïdaires de Raphaël Collignon

Raphaël Collignon a progressé de la 84e à la 55e place mondiale, avec un pic atteint en juillet à la 37e position. Cette élévation était directement corrélée à sa première finale ATP à Gstaad, où il a vaincu Hugo Grenier et Juan Manuel Curundolo avant de s'incliner face à Stefanos Tsitsipas. Cette défaite a marqué le début d'une série de six pertes consécutives, aggravées par une blessure au genou qui l'a éloigné des courts après l'US Open.

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La première partie de l'année 2026 a été remarquable pour le Liégeois. Il a remporté deux titres Challenger à Pau et Monza, atteint les quarts de finale de Brisbane et Halle, ainsi que les troisièmes tours de Miami et Roland Garros. Sa victoire contre Ben Shelton à Roland Garros a particulièrement signalé son niveau.

Cependant, des problèmes dorsaux survenus lors de l'European Open ont mis un terme prématuré à sa saison. Malgré cette interruption, son palmarès démontre une capacité à performer au plus haut niveau, consolidant le statut du Big Three belge.

Avenir et projection de la génération belge

Ces trois joueurs constituent aujourd'hui les meilleurs représentants masculins de la Belgique dans la discipline. Leurs parcours respectifs montrent une complémentarité entre l'explosivité montante de Blockx, l'expérience stabilisée de Bergs et le talent technique de Collignon. L'année 2026 a validé leur capacité à rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux.

Les blessures ont perturbé la fin de saison pour deux des trois protagonistes, ce qui soulève des questions sur la gestion de la charge physique pour l'année prochaine. L'équipe de Belgique peut désormais aborder 2027 avec une confiance renforcée et une identité claire sur la scène internationale.