Bill White réagit aux accusations d'antisémitisme en Belgique

L’ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Bill White, a réagi aux accusations d’antisémitisme en Belgique. Il a affirmé qu’il n’avait pas qualifié la Belgique d’antisémite, mais qu’il avait exprimé son inquiétude face à la situation. Il a également souligné que la Belgique pourrait être perçue comme antisémite si la circoncision était interdite.

L’ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Bill White , a réagi aux accusations de l’ antisémitisme en Belgique . Il a affirmé que ses propos sur la situation des circoncisions juives en Belgique ont été mal interprétés.

Il a déclaré qu’il n’avait pas qualifié la Belgique d’antisémite, mais qu’il avait exprimé son inquiétude face à la situation. Il a également souligné que la Belgique pourrait être perçue comme antisémite si la circoncision était interdite. Le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réagi vivement à ces déclarations, affirmant que l’ambassadeur avait commis une erreur grave. Le Premier ministre Bart De Wever a également condamné ces propos, qualifiant l’idée de Belgique antisémite d’absurde.

Il a appelé à ne pas alimenter la controverse. Bill White a promis de suivre le conseil du Premier ministre, mais a insisté sur la nécessité d’un cadre juridique qui permette aux circoncisions juives de continuer à être pratiquées. Il a également exprimé son souhait de voir une solution politique qui garantisse la liberté religieuse dans la mesure où elle est accordée dans d’autres pays européens.

Il a mentionné avoir été informé que des Juifs envisagent de quitter la Belgique si la circoncision est interdite après l’abattage cascher. Il a cependant affirmé qu’il n’avait pas qualifié la Belgique d’antisémite





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