Billie Eilish révèle sa lutte contre les tics du syndrome de Gilles de la Tourette

La chanteuse américaine Billie Eilish partage son expérience avec le syndrome de Gilles de la Tourette, expliquant comment elle gère ses tics et la frustration liée à la méconnaissance de cette maladie. Elle aborde également les défis quotidiens des personnes atteintes et les idées reçues sur cette affection neurologique.

La chanteuse américaine Billie Eilish a révélé dans une récente émission de podcast qu’elle fait tout son possible pour « réprimer ses tics visibles » lors de conversations ou lorsqu’elle est filmée.

Elle a approfondi le sujet de son syndrome de Gilles de la Tourette, une condition qui, selon elle, est souvent mal comprise par le grand public. Bien qu’elle souffre relativement peu des symptômes, elle trouve frustrant que beaucoup de gens ignorent encore ce que cette maladie implique. Eilish souffre principalement de tics vocaux, mais ces derniers se manifestent généralement par de petits bruits qu’elle parvient à « garder assez silencieux ».

Cependant, certains mots peuvent parfois devenir des tics temporaires, et lors d’interviews, elle doit se concentrer pour les contrôler.

« Pendant une conversation, je fais tout pour réprimer mes tics », explique-t-elle. « Mais dès que je quitte la pièce, ils ressortent tous. » Le syndrome de Gilles de la Tourette est une affection neurologique héréditaire caractérisée par des mouvements et des sons involontaires et chroniques, appelés tics. Ces tics varient en nature et en intensité.

Contrairement à une idée reçue, la plupart des personnes atteintes ne crient pas soudainement des obscénités, ce qui n’est le cas que pour une minorité. Eilish a également révélé qu’elle faisait souvent des mouvements involontaires avec ses genoux, ses coudes et ses mains, mais que ces derniers passent souvent inaperçus. Par exemple, sous la table, son genou est en mouvement constant pendant une conversation.

Après un incident raciste lors des BAFTA impliquant une personne souffrant de la Tourette, elle a souligné la difficulté de contrôler ces tics.

« Je fais tout pour réprimer chaque tic visible », a-t-elle déclaré. « Et c’est ainsi que nous, les personnes atteintes du syndrome de Gilles de la Tourette, passons nos journées. Certaines personnes n’ont même pas la possibilité de les réprimer d’une manière ou d’une autre, et le fait que beaucoup de gens ne le comprennent pas est frustrant », conclut Eilish.

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