Billie Jean King Cup: La Belgique freinée par les États-Unis en double, Mertens sous pression pour le point décisif

L'équipe belge de Billie Jean King Cup, avec Elise Mertens et Magali Kempen, a perdu le match de double contre les États-Unis, compromettant sa qualification pour le Final 8. Mertens doit maintenant jouer le match décisif contre Iva Jovic.

Alors que l'équipe belge de Billie Jean King Cup avait l'opportunité d'obtenir son billet pour le Final 8 en disposant de la paire américaine composée de Nicole Melichar et Caty McNally, Elise Mertens et Magali Kempen ont connu une défaite inattendue ce samedi. Les deux joueuses belges, pourtant présentées par Kirsten Flipkens, la capitaine, comme 'notre équipe la plus compétitive possible' avant le match, n'ont pas réussi à concrétiser leur objectif, s'inclinant avec un score de 6-4, 6-2.

Dès le début de la rencontre, les Américaines, McNally et Melichar, ont mis la pression sur Mertens et Kempen, se créant deux balles de break lors du premier jeu, sans toutefois parvenir à les convertir. Ce n'était que partie remise, car les Américaines ont rapidement pris l'avantage, menant 3-1, puis 4-2, face à des Belges qui ont multiplié les fautes directes, un facteur crucial dans l'issue du match. Le premier set s'est finalement conclu sur un score de 6-4 en faveur de la paire américaine, signalant un début de match difficile pour les Belges, qui avaient besoin de cette victoire pour assurer leur qualification. \La deuxième manche a débuté sur le même rythme, avec une domination persistante des Américaines. Celles-ci ont rapidement enchaîné deux breaks consécutifs, se détachant avec un avantage significatif de 4-1. Mertens et Kempen, tentant de réagir, ont réussi à breaker leurs adversaires immédiatement après pour revenir à 4-2, ravivant ainsi l'espoir d'une remontée. Cependant, cet élan a été de courte durée, car les Belges ont à nouveau cédé leur service lors du jeu suivant. McNally et Melichar, profitant de cette nouvelle opportunité, ont conclu le match sur leur première balle de match, scellant la victoire américaine et privant la Belgique d'une qualification directe pour le Final 8. La déception était palpable pour les Belges, qui avaient initialement de grandes ambitions dans cette rencontre. La défaite en double a remis en question les espoirs de la Belgique, la qualifiant à affronter le dernier match décisif. \Après une pause d'environ trente minutes, Elise Mertens a eu une nouvelle chance d'offrir à la Belgique le point crucial face à la jeune Iva Jovic, classée 16e au niveau mondial. La pression était forte sur les épaules de Mertens, la qualification de la Belgique pour le Final 8 dépendant de sa performance. La veille, vendredi, Hanne Vandewinkel avait créé la surprise en battant Iva Jovic lors d'un match individuel, assurant le premier point pour la Belgique. Mertens, quant à elle, avait profité de l'abandon de McCartney Kessler (classée 48e au classement WTA) pour porter le score à 2-0 en faveur de la Belgique, plaçant ainsi l'équipe dans une position favorable. La défaite en double a donc ajouté une dimension supplémentaire à l'importance du match de Mertens, qui devait absolument gagner pour garantir la qualification de son équipe. La perspective de jouer pour la qualification, après une défaite en double, ajoute une pression énorme sur les joueuses, rendant le match suivant encore plus décisif et captivant pour les spectateurs et les supporters belges





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Billie Jean King Cup Tennis Belgique États-Unis Elise Mertens Magali Kempen Iva Jovic

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Burger King crée le buzz avec une pub chargée d’humour noir portée par Jamel Debbouze, qui joue avec sonDévoilé ce mardi 7 avril, le nouveau spot publicitaire du géant du fast-food Burger King fait déjà énormément parler de lui. Portée par Jamel Debbouze, la campagne mise sur un humour noir assumé pour mettre en avant son nouveau produit pensé pour être consommé… d’une seule main.

Read more »

Billie Jean King Cup : exploit d’Hanne Vandewinkel face à Iva Jovic pour offrir le premier point à la BelgiqueHanne Vandewinkel, qui a intégré le top 100 pour la toute première fois de sa carrière le 30 mars dernier, a été...

Read more »

Billie Jean King Cup : la Belgique mène 2-0 après l’abandon de l’adversaire d’Elise MertensAprès avoir été rapidement breakée, Mertens, 20e joueuse mondiale, a pris l'ascendant et a mené 5-2. Mais Kessler a...

Read more »

Billie Jean King Cup : Wim Fissette salue 'une excellente journée' et annonce Elise Mertens en doubleLes joueuses de tennis belges n'auront besoin que d'un point contre les États-Unis ce samedi pour accéder au 'Final 8' de...

Read more »

Berlin célèbre Michael Jackson : Avant-première mondiale du biopic 'Michael' et hommage au King of PopBerlin vibre au rythme de Michael Jackson à l'occasion de l'avant-première mondiale du biopic 'Michael'. Un événement qui attire des fans du monde entier, désireux de redécouvrir l'artiste et son héritage musical, et qui suscite déjà un engouement exceptionnel. Le film promet une exploration approfondie de la vie complexe du King of Pop, interprété par Jaafar Jackson, neveu de la star. Les fans, réunis en Allemagne, partagent leurs impressions sur ce film tant attendu.

Read more »

Berlin célèbre Michael Jackson : une avant-première mémorable et un succès annoncéL'avant-première du film consacré à Michael Jackson à Berlin a rassemblé des milliers de fans venus du monde entier pour célébrer l'héritage du King of Pop. Entre ambiance festive, émotion et soutien indéfectible, l'événement promet un succès retentissant.

Read more »