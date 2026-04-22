Binche : Carcasses de moutons en décomposition près des habitations, l'inquiétude monte

Des carcasses de moutons ont été découvertes près des habitations à Binche, suscitant l'inquiétude des riverains en raison des risques sanitaires et de la décomposition des animaux. Une enquête a révélé un empoisonnement accidentel.

Des scènes préoccupantes se déroulent à Binche , dans la région de l'arrière d'une centrale photovoltaïque où un troupeau de moutons est employé pour l'entretien écologique du terrain.

Depuis plus d'une semaine, les riverains sont confrontés à un spectacle macabre : plusieurs carcasses de moutons sont abandonnées en bordure des habitations, suscitant une vive inquiétude et un sentiment d'insécurité sanitaire. Alexy, un habitant qui a pris contact avec nous via notre plateforme d'alerte, témoigne d'une situation qui s'est progressivement aggravée. Il décrit des animaux morts, laissés à l'abandon dans la rue, et dont la décomposition, accélérée par la chaleur estivale, attire une multitude d'insectes et d'oiseaux charognards.

Le nombre de carcasses a augmenté au fil des jours, passant initialement de trois à six, voire davantage, créant un environnement insalubre et potentiellement dangereux pour la santé publique. L'inquiétude des habitants ne se limite pas à l'aspect visuel répugnant. Les conséquences sanitaires potentielles sont une source de préoccupation majeure. Alexy relate la peur de ses grands-parents, confrontés à une prolifération de mouches qui parviennent à pénétrer dans leur domicile malgré la présence de moustiquaires.

Il souligne que plusieurs signalements ont été effectués auprès des services compétents, notamment le service du bien-être animal et la commune, mais que les interventions se font attendre. Un sentiment de frustration et d'impuissance émerge, face à une situation qui perdure depuis une semaine. Les habitants expriment leur incompréhension face à la lenteur des procédures et à l'absence de solutions rapides et efficaces.

Le service du bien-être animal de Binche a confirmé avoir été alerté et a mandaté un vétérinaire pour procéder à une autopsie des animaux. Les résultats de cette autopsie ont révélé que les moutons sont décédés suite à un empoisonnement, vraisemblablement causé par l'ingestion d'aliments inappropriés fournis par des passants.

Les autorités locales insistent sur le fait qu'aucune maltraitance ni négligence n'a été constatée de la part du propriétaire du troupeau, qui comptait une trentaine de moutons utilisés pour l'entretien naturel de la végétation. Cependant, la présence prolongée des carcasses est reconnue comme un problème.

Le service du bien-être animal explique qu'une société spécialisée dans l'équarrissage avait été contactée, mais que son intervention a été retardée de plusieurs jours, ce qui a entraîné le maintien des animaux morts sur place pendant une semaine. Ils assurent que la situation est désormais résolue, avec l'enlèvement de toutes les carcasses. L'association Animaux en Péril, confrontée régulièrement à des cas similaires, souligne la fragilité des moutons, particulièrement sensibles aux empoisonnements, notamment lorsqu'ils consomment du pain ou d'autres aliments inadaptés.

L'association rappelle que l'utilisation de moutons pour l'entretien des terrains nécessite un suivi régulier, incluant la vermifugation, la tonte et une surveillance attentive. Elle dénonce une gestion parfois insuffisante et une tendance des communes à se décharger de cette responsabilité, mettant en évidence la nécessité d'une approche plus rigoureuse et responsable de l'élevage et de l'utilisation des animaux dans le cadre de l'entretien écologique





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