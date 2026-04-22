Binche : des carcasses de moutons laissées à l'abandon créent l'émoi chez les riverains

À Binche, la découverte de cadavres de moutons en décomposition près d'habitations a suscité l'inquiétude des habitants. Entre risques sanitaires et explications des autorités, le point sur une situation délicate liée à l'entretien écologique des terrains.

Une situation pour le moins macabre a semé le trouble au sein d’un quartier résidentiel de la commune de Binche . À l’arrière d’une centrale photovoltaïque, où des moutons étaient chargés de l’entretien écologique du terrain, plusieurs carcasses animales ont été laissées à l’abandon pendant plus d’une semaine, à proximité directe des habitations. Alexy, un riverain témoin de la scène, a exprimé son exaspération via notre bouton Alertez-nous, décrivant une dégradation progressive des lieux.

Selon ses dires, ce qui n'était qu'un incident isolé impliquant trois bêtes s'est rapidement transformé en un spectacle insoutenable avec six carcasses en décomposition, gonflées par la chaleur estivale et livrées aux assauts des insectes et des oiseaux charognards. La préoccupation des habitants ne se limitait pas à l'aspect visuel de cette scène. Les risques sanitaires sont devenus une priorité pour les riverains qui voient leurs conditions de vie se dégrader. Les mouches, attirées par la putréfaction, ont envahi les habitations avoisinantes malgré l’usage de moustiquaires, créant un climat d’insalubrité intolérable. Malgré les signalements répétés auprès de la commune et du service bien-être animal, les riverains ont eu le sentiment d’être écoutés avec une lenteur administrative exaspérante. Pour beaucoup, laisser des cadavres d’animaux en décomposition à quelques mètres des maisons constitue une faute grave en termes d’hygiène publique, indépendamment de la cause initiale des décès. Interrogées sur ce dossier, les autorités locales de Binche ont apporté des clarifications nécessaires. Le service bien-être animal a confirmé que, suite à l’intervention d’un vétérinaire pour pratiquer des autopsies, la cause des décès a été identifiée comme un empoisonnement. Il semblerait que les animaux aient succombé après avoir ingéré de la nourriture inadaptée, jetée par des passants imprudents à travers les clôtures. Les autorités ont catégoriquement écarté toute thèse de maltraitance ou de négligence volontaire de la part du propriétaire. Quant à la lenteur de l’enlèvement des dépouilles, elle est attribuée à un retard logistique du côté de la société d’équarrissage mandatée pour l’intervention. Le service assure qu’un agent constatateur est intervenu et que la situation est désormais totalement rétablie, les lieux ayant été nettoyés. Cette affaire met en lumière une problématique récurrente soulignée par l’association Animaux en Péril. Selon leurs experts, les moutons sont des créatures d’une grande fragilité, dont le système digestif ne tolère pas les écarts alimentaires comme le pain, souvent distribué par méconnaissance du public. L’utilisation de ces animaux pour l’entretien des espaces verts, bien qu’écologique sur le papier, ne s’improvise pas. Elle exige un suivi vétérinaire rigoureux, incluant vermifugation et surveillance constante. L’association pointe ainsi du doigt une gestion parfois trop simpliste de la part des communes ou des propriétaires, qui oublient que le bien-être animal requiert une vigilance de chaque instant pour éviter des drames sanitaires évitables





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