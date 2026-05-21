Biofresh retire pesto ail des ours bioverde due to plastic contamination

Biofresh, a Belgian food company, has recalled its pesto ail des ours product due to the possible presence of blue, hard plastic pieces in some pots. The product, with lot number 296904, was sold between May 15 and May 19, 2026. The minimum shelf life date, as indicated on the glass jar, is July 12, 2026.

Biofresh retire de la vente un pesto ail des ours de la marque bioverde, en accord avec l’ Afsca . Des morceaux de plastique dur bleu pourraient se trouver dans certains pots.

La société Biofresh BV retire, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), le pesto ail des ours de la marque bioverde de la vente en raison de la présence possible de morceaux de plastique, dur, bleu, dans les pots. Biofresh rappelle également le produit auprès des consommateurs. Le produit « pesto ail des ours » concerné comporte le numéro de lot 296904 et a été vendu entre le 15 et le 19 mai 2026.

La date de durabilité minimale (DDM) inscrite sur le bocal en verre est celle du 12 juillet 2026. Biofresh demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où il sera remboursé





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