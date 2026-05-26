Bird populations decline alarmingly in Belgian countryside

The article discusses the alarming decline in bird populations in the Belgian countryside, particularly in the fields. It highlights the main causes, such as intensive agriculture and pesticide use, and the impact on specific bird species like the skylark, the meadow pipit, and the pied flycatcher.

Les oiseaux disparaissent peu à peu des campagnes belges. En 30 ans, près de 60 % des oiseaux des champs ont disparu. En cause : l’agriculture intensive et les pesticides.

Un reportage de Charlotte Simonart et Alexandre D’Haeseleer. Les oiseaux se font de plus en plus rares en Belgique. En trente ans, leur nombre a chuté de 30 % toutes espèces confondues. Mais dans les campagnes, le constat est encore plus alarmant : près de 60 % des oiseaux des champs ont disparu.

En cause principalement : l’intensification de l’agriculture. L’alouette des champs, le bruant proyer ou encore la perdrix grise figurent parmi les espèces les plus menacées dans les zones rurales belges. Pour les spécialistes, l’évolution des pratiques agricoles au cours des dernières décennies explique largement ce déclin. Les parcelles sont devenues plus grandes, les machines plus performantes et les espaces naturels se raréfient.

« Il n’y a plus de petits talus, de zones enherbées ou de jachères où les oiseaux peuvent faire leur nid et survivre », explique Hélène Aimont, chargée de mission biodiversité au GAL Culturalité. Les fauches régulières compliquent également l’accès à la nourriture et détruisent parfois directement les nids. À cela s’ajoute l’utilisation des pesticides, une autre menace majeure pour les oiseaux.

« Les insecticides tuent les proies disponibles pour les oiseaux et les herbicides détruisent les plantes dont ils consomment les graines », détaille Antoine Derouaux, ornithologue chez Natagora. Pour tenter d’inverser la tendance, certaines initiatives voient le jour. Des bandes enherbées, des jachères, des buissons ou encore des talus sont aménagés entre les parcelles.

« Ces petites zones, aide les oiseaux à trouver de quoi se nourrir, se nidifier et se repérer. Grâce à cela, on peut éviter l’extinction de ces oiseaux », explique Hélène Aimont. Selon les spécialistes, il faudrait toutefois consacrer au moins 10 % des terres agricoles à la biodiversité pour réellement protéger les oiseaux des champs. Aujourd’hui, certaines régions n’y consacrent encore que 2 à 3 % de leur territoire





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