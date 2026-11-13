Bitcoin chute sous la barre des 70 000 dollars : Impact des élections US

La valeur du Bitcoin perd sa solidité et chute sous les 70 000 dollars, tandis qu'Ethereum tombe sous les 2 000 dollars. Cette volatilité s'explique par l'incertitude économique liée aux élections américaines et à la hausse de la valeur du dollar.

La dynamique des marchés financiers mondiaux a subi un revers majeur ces dernières heures, marquant un tournant significatif pour les actifs numériques les plus influents. La capitalisation de la Bitcoin a récemment effleuré la barre symbolique des 70 000 dollars en baisse, une situation qui n'avait plus été observée depuis le mois d'août. Parallèlement, l' Ethereum, souvent considéré comme le deuxième pilier incontournable des cryptomonnaies, a également enregistré une dépréciation notable, glissant en deçà du seuil critique des 2 000 dollars.

Analyse des causes économiques et politiques

Cette agitation boursière ne doit pas être isolée de son contexte géopolitique et économique plus large, notamment celui des récentes élections intermédiaires aux États-Unis. Durant cette période électorale cruciale, les partisans du président Donald Trump et du Parti républicain ont dû faire face à une réalité politique implacable, rappelant que la devise économique " C'est l'économie, imbécile " conserve toute sa pertinence. Les électeurs américains ont manifesté leur mécontentement en sanctionnant la classe politique dominante, ressentant directement les effets de leurs politiques économiques sur leur pouvoir d'achat et leur portefeuille personnel.

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Les tendances inflationnistes croissantes et l'incertitude économique persistante se répercutent immédiatement sur les places financières internationales. Les investisseurs institutionnels et particuliers adoptent une stratégie de prudence accrue, privilégiant désormais des placements considérés comme moins risqués face aux volatilités des marchés émergents. Ce mouvement de repli vers la sécurité se voit clairement dans la correction observée sur les principales plateformes de bourse de cryptomonnaies, où l'enthousiasme précédent laisse place à l'expectative.

Impact de la technologie et de la structure monétaire

L'inquiétude concernant la régulation future a également contribué à ce recul des marchés. Une semaine auparavant, les bourses avaient déjà enregistré des pertes substantielles suite à la victoire des Démocrates lors des élections intermédiaires américaines. Les valeurs technologiques ont particulièrement souffert de cette dynamique, les investisseurs craignant l'imposition de règles de conformité plus strictes pour le secteur. Cette appréhension s'est encore amplifiée avec l'affaire Nvidia, au cours de laquelle Jensen Huang a annoncé son départ en tant que CEO de l'empire technologique américain.

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La chute de l'action Nvidia a engendré une érosion massive de valeur, atteignant près de 1 900 milliards de dollars en une seule journée, affectant par ricochet de nombreux indices boursiers et fonds d'investissement à travers le globe. Sur le plan structurel, la situation économique aux États-Unis présente des similitudes avec celle de l'Europe, où l'inflation continue de grimper en raison de la persistance de prix de l'énergie élevés. Les données publiées mardi concernant l'indice des prix à la consommation américain ont déçu en affichant des chiffres supérieurs aux attentes.

Conséquences sur les devises et perspectives futures

Ce contexte inflationniste accroît considérablement la probabilité que la Réserve fédérale américaine décide d'augmenter davantage ses taux directeurs afin de freiner l'hémorragie inflationniste. L'attrait des obligations d'État américaines se trouve ainsi renforcé, offrant aux capitaux des alternatives sûres face aux actifs volatils. Cette demande soutenue pour le dollar entraîne mécaniquement une appréciation de la devise américaine, qui apparaît aujourd'hui exceptionnellement forte sur les marchés de change internationaux.

La mesure du Dollar Index, qui évalue la puissance du dollar par rapport à six autres grandes devises mondiales, a franchi le cap des 103 points. Ce niveau représente son sommet le plus élevé depuis avril 2025. La relation inverse entre la valeur de la devise américaine et celle du Bitcoin est donc directement observable : à mesure que le dollar se renforce, la valeur des cryptomonnaies subit une pression à la vente, confirmant que la sécurité financière actuelle prime sur l'audace spéculative.